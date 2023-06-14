Настя Каменских выразила свою боль от обстрела Кривого Рога – ужасные кадры

Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Настя Каменских высказалась об очередном преступлении россиян. Популярная артистка показала кадры, где можно увидеть, как россияне обстреляли мирное жилой многоэтажный дом в Кривом Роге.

Соответствующее видео Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Недавно российские войска ракетами атаковали мирный Кривой Рог, где из-за обстрелов очень пострадал многоэтажный дом. Известно, что в результате атаки пострадало несколько десятков человек и погибло более десяти жителей.

Очередное преступление прокомментировала украинская певица Настя Каменских, показавшая очень болезненные кадры с места происшествия.

"Еще одно болезненное утро в Украине. Снова ракеты, дроны и преступления, которые Россия совершает на нашей земле. Кривой Рог. По состоянию на данный момент: 10 погибших, 28 раненых... Невыразимая боль", — написала украинская исполнительница Настя Каменских.

Пользователи сети начали высказывать свое мнение, говоря о зверстве российской армии, а также напоминая Насте Каменских о ее прошлом. Поэтому под ее новой публикацией стали появляться многочисленные комментарии, где люди начали обсуждать ее.

Когда вы в России про Чумачечую весну исполняли, на Донбассе дети погибали, что-то вы не очень заботились об их благополучии.

За что погибли наши невинные люди, дети???? Этот дом с живыми людьми — это военный объект?????Гореть вам в аду уроды, как я вас ненавижу!!!

Господи, когда они уже остановят убийства наших детей, Господь Бог, дай миру нашей стране, останови эту проклятую войну, аминь.

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Настя Каменских поддержала украинцев во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Настя Каменских обратилась к российскому президенту Путину.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Настя Каменских высказалась об очередном обстреле россиян.