Настя Каменских выразила свою боль от обстрела Кривого Рога – ужасные кадры

"Что-то не очень беспокоились": Насте Каменских вспомнили ее прошлое в России
Известная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Настя Каменских высказалась об очередном преступлении россиян. Популярная артистка показала кадры, где можно увидеть, как россияне обстреляли мирное жилой многоэтажный дом в Кривом Роге.
Соответствующее видео Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Недавно российские войска ракетами атаковали мирный Кривой Рог, где из-за обстрелов очень пострадал многоэтажный дом. Известно, что в результате атаки пострадало несколько десятков человек и погибло более десяти жителей.
Очередное преступление прокомментировала украинская певица Настя Каменских, показавшая очень болезненные кадры с места происшествия.
"Еще одно болезненное утро в Украине. Снова ракеты, дроны и преступления, которые Россия совершает на нашей земле. Кривой Рог. По состоянию на данный момент: 10 погибших, 28 раненых... Невыразимая боль", — написала украинская исполнительница Настя Каменских.
Пользователи сети начали высказывать свое мнение, говоря о зверстве российской армии, а также напоминая Насте Каменских о ее прошлом. Поэтому под ее новой публикацией стали появляться многочисленные комментарии, где люди начали обсуждать ее.
- Когда вы в России про Чумачечую весну исполняли, на Донбассе дети погибали, что-то вы не очень заботились об их благополучии.
- За что погибли наши невинные люди, дети???? Этот дом с живыми людьми — это военный объект?????Гореть вам в аду уроды, как я вас ненавижу!!!
- Господи, когда они уже остановят убийства наших детей, Господь Бог, дай миру нашей стране, останови эту проклятую войну, аминь.
Напомним, мы писали, что известная украинская певица Настя Каменских поддержала украинцев во время войны.
Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Настя Каменских обратилась к российскому президенту Путину.
Также мы сообщали о том, что украинская певица Настя Каменских высказалась об очередном обстреле россиян.