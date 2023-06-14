Настя Каменських висловила свій біль від обстрілу Кривого Рогу – жахливі кадри

Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська виконавиця, акторка та телеведуча Настя Каменських висловилася про черговий злочин росіян. Популярна артистка показала кадри, де можна побачити, як росіяни обстріляли мирний житловий багатоповерховий будинок у Кривому Розі.

Відповідне відео Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно російські війська ракетами атакували мирний Кривий Ріг, де через обстріли дуже постраждав багатоповерховий будинок. Відомо, що в результаті атаки постраждало декілька десятків людей та загинуло понад десяти мешканців.

Черговий злочин прокоментувала українська співачка Настя Каменських, яка показала дуже болючі кадри з місця подій.

"Ще один болючий ранок в Україні. Знову ракети, дрони та злочини, які Росія чинить на нашій землі. Кривий Ріг. Станом на зараз: 10 загиблих, 28 поранених.. Невимовний біль", — написала українська виконавиця Настя Каменських.

Користувачі мережі почали висловлювати свою думку, кажучи про звірство російської армії, а також нагадуючи Насті Каменських про її минуле. Тому під її новою публікацією стали з’являтися численні коментарі, де люди почали обговорювати її.

Коли ви в Росії про Чумачечу весну виконували, на Донбасі діти гинули, щось ви не дуже дбали про їхнє благополуччя

За що загинули наші невинні люди, діти???? Цей будинок з живими людьми — це військовий об'єкт????? Горіти вам в пеклі виродки, як я вас ненавиджу!!!

Господи, коли вони вже зупинять вбивство наших дітей, Господь Бог, дай миру нашій країні, зупини цю кляту війну, амінь

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських підтримала українців під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Настя Каменських звернулася до російського президента Путіна.

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