Сын Виктории Бекхэм обыграл легендарных The Beatles

Круз Бекхэм с отцом Дэвидом. Фото: .instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм похвасталась талантом своего сына Круза. Парень мастерски сыграл на гитаре легендарный хит The Beatles.

Видео гордая мама опубликовала в Instagram.

Сын-музыкант в семье Бекхэмов

49-летняя Виктория Бекхэм показала 18-летнего сына, играющего на гитаре в Хорватии. Круз сидел на каменной стене на берегу моря перед ярким закатом и исполнял песню The Beatles Here Comes The Sun.

Here Comes the Sun появилась в альбоме группы Abbey Road 1969 и стала мировым хитом и получила одобрительные отзывы критиков. Ее написал Джордж Харрисон, и по состоянию на 2021 это песня The Beatles, которая чаще всего прослушивается на Spotify во всем мире.

Это не первый случай, когда Круз показывает свои музыкальные способности. Он выпустил праздничный сингл If Everyday Was Christmas в 2016 году и намекнул, что может работать над новой музыкой в апреле, когда поделился фотографией в студии звукозаписи. Подросток научился играть на гитаре, фортепиано, барабанах и даже на мандолине и сказал, что он сосредоточен на том, чтобы "просто создавать музыку, которую любит".

Круз всегда интересовался музыкой, так, на его 18 день рождения его знаменитые родители поделились серией ретроспективных клипов, на которых их сын поет и выступает в детстве.

В прошлом году Круз вышел на сцену, чтобы выступить в Майами с рок-группой, и, как сообщается, подписал контракт с Tap Music, ранее имевший договоренность с Дуа Липой и рядом других громких имен, включая Элли Голдинг и Лану дель Рей.

