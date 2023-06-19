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"Сюда уже не едьте": украинцы "испепелили" Славу Каминскую за русский язык

19 июня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Каминская показала фото из Одессы – певица получила критику за свой язык
Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская обратилась к публике. Популярная артистка показала фотографию, где она счастливая стоит на берегу моря в Одессе, и рассказала о том, как некоторые администраторы нарушают законы.

Соответствующую фотографию Слава Каминская опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

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Известная артистка уже довольно долго находится за границей и, судя по всему, не сильно спешит возвращаться домой. Кроме того, Слава Каминская считает, что, говоря по-украински, человек не становится патриотом, поэтому он говорит по-русски.

Но новую публикацию украинская певица решила разместить на украинском языке, чем удивила публику. Слава поделилась фотографией из Одессы, где она счастлива у моря, одетая в длинное платье, джинсовую куртку, черные босоножки на толстой платформе и яркие солнцезащитные очки.

"Подумала остатком мозга и решила) лучше вообще ничего не писать)))) здоровее буду. ПС: администраторы некоторых сайтов, публикующих личную переписку, нарушают законодательство :) Это да ) напоминание", — написала Слава Каминская под своей фотографией из Одессы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Люди, заметившие новую публикацию на странице украинской исполнительницы, решили не проходить мимо нее молча, а прокомментировать.

  • Вот и правильно, живите в другой стране, сюда уже не едьте, как будто 70 лет, что тяжело родной язык выучить
  • Но это ли так много для вас? В настоящее время перейти на родной язык? (Вы все-таки граждане этой страны). Это поддержка
  • Украинец — не тот, кто говорит по-украински, а что-то делает для Украины. Зад*лбали вы псевдопатриоты. 40 процентов Украины русскоязычные, впоследствии его станет меньше, но не надо нас напрягать. Я могу общаться по-русски, но это мой выбор, хоть на китайском…. Только тр*ндеть можете и бить деньги из тех, кто не может вернуться домой! Позор вам
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Славы Каминской
Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Слава Каминская поинтересовалась, сколько зарабатывают звезды.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Слава Каминская показала стройную фигуру в бикини.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Слава Каминская эмоционально обратилась к хейтерам.

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