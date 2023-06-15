Слава Камінська звернулася до фанатів – жінка спитала, скільки заробляють зірки

Українська співачка Слава Камінська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська звернулася до публіки. Популярна виконавиця спитала думку людей стосовно того, хто з артистів зараз заробляє найбільше та хто з зірок є топовим зараз.

Відповідну публікацію Слава Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Мені дуже цікаво, скільки, на вашу думку, заробляє артист? І чи заробляє він зараз? Хто зараз, на вашу думку, топовий артист?" — звернулася до публіки Слава Камінська.

Численні користувачі мережі Instagram та підписники української співачки не пройшли повз та почали висловлювати свою думку. Зокрема, люди стали критикувати поведінку та життя Слави Камінської, залишаючи під її новою публікацією багато гнівних коментарів.

Такі, як ти, артисти, живуть на заощадження і не працюють, сидять у Європі і витрачають тільки зароблене, плюс колишній чоловік може підкидати на дітей. Якщо не кооперуватися з артистами — сидиш без концертів. Тож Топовий артист половину віддає на ЗСУ! Частина — продюсеру та команді, та мала частина залишається самому йому.

Бл*, Славка, успагойся і не плач...бо є в Україні люди, які їсти хочуть, а ти ниєш...

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Мільйони заробляють!!!!! Бо кому війна, а кому мама рідна !!!!!!!! Війна — то відмивання грошей! Для наших "зірок"

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Слава Камінська звернулася до всіх хейтерів щодо мови.

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