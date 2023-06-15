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"Заспокойся та не плач": Слава Камінська почала рахувати гроші ТОП-зірок

15 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Камінська звернулася до фанатів – жінка спитала, скільки заробляють зірки
Українська співачка Слава Камінська під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська звернулася до публіки. Популярна виконавиця спитала думку людей стосовно того, хто з артистів зараз заробляє найбільше та хто з зірок є топовим зараз.

Відповідну публікацію Слава Камінська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Мені дуже цікаво, скільки, на вашу думку, заробляє артист? І чи заробляє він зараз? Хто зараз, на вашу думку, топовий артист?" — звернулася до публіки Слава Камінська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Численні користувачі мережі Instagram та підписники української співачки не пройшли повз та почали висловлювати свою думку. Зокрема, люди стали критикувати поведінку та життя Слави Камінської, залишаючи під її новою публікацією багато гнівних коментарів.

  • Такі, як ти, артисти, живуть на заощадження і не працюють, сидять у Європі і витрачають тільки зароблене, плюс колишній чоловік може підкидати на дітей. Якщо не кооперуватися з артистами — сидиш без концертів. Тож Топовий артист половину віддає на ЗСУ! Частина — продюсеру та команді, та мала частина залишається самому йому.
  • Бл*, Славка, успагойся і не плач...бо є в Україні люди, які їсти хочуть, а ти ниєш...
  • До психотерапевта зверніться, нам необов'язково приймати участь у розборі загострення ваших психологічних проблем
  • Мільйони заробляють!!!!! Бо кому війна, а кому мама рідна !!!!!!!! Війна — то відмивання грошей!  Для наших "зірок"
Коментарі зі сторінки Слави Камінської
Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Слави Камінської
Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Слави Камінської
Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Слави Камінської
Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Слава Камінська звернулася до всіх хейтерів щодо мови.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Слава Камінська показала, як її маленька донька перефарбувала волосся.

Також ми повідомляли про те, що популярна співачка Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню.

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