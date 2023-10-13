Кондратюк обвинил Козловского во лжи — о чем идет речь

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в церкви SOL. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк обвинил певца Виталия Козловского во лжи. Мужчина прокомментировал заявление украинского исполнителя, который сейчас служит в рядах ВСУ, о том, что он якобы забирает его зарплату.

Соответствующее сообщение Игорь Кондратюк разместил на своей странице в Facebook.

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Заявление продюсера

На странице украинского ведущего появилась публикация, в которой он обвиняет Виталия Козловского во лжи.

"Здесь один заслуженный певец, орденоносец, по имени Виталий Козловский разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его, военнослужащего, зарплаты. Он, как всегда, обманывает. Хотя о таком упорном рецидивисте-обманщике целесообразнее употребить слово "лжет"", — отметил Игорь Кондратюк.

Далее продюсер решил объяснить, какая часть из заработной платы артиста переходит ему.

Продюсер и ведущий Игорь Кондратюк в интервью. Фото: скриншот с YouTube

"С момента постановки ВК на учет в одну из частей Нацгвардии в мою пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть его зарплаты. Взимание делается по закону. Их же нужно выполнять, не правда ли? В августе я получил 4608,26 гривен, в сентябре — 4586,70 гривен. Повторяю, это — 20% от нынешней зарплаты ВК", — также объяснил украинский продюсер.

Ведущий обратился ко всем поклонникам Виталия Козловского, объясняя, что не забирает значительную часть зарплаты артиста.

"Я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть. К тому же, я не имею права запретить исполнительной службе выполнять свою работу. Читайте законы! А они говорят: я не забираю, я возвращаю свое. Каюсь... Я давал слово не комментировать эту позорную (не по моей вине!) историю, но люди, вставшие на защиту ВК, имеют большие проблемы с критическим мышлением и обильно поливают меня грязью. А ими банально манипулируют", — также эмоционально выразился Игорь Кондратюк.

Объяснение продюсера Игоря Кондратюка о ситуации с Виталием Козловским. Фото: скриншот с Facebook

Обвинения в адрес продюсера

Недавно украинский продюсер Вадим Лисица отметил, что ведущий Игорь Кондратюк забирает львиную долю зарплаты Виталия Козловского, который сейчас служит в рядах ВСУ.

"Ко мне недавно пришел настоящий боец Нацгвардии Vitaliy Kozlovskiy. НЕ от него (!!!) я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты, получаемой Виталиком, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги уходят на помощь военным", — отметил Вадим Лисица.

Публикация со страницы Вадима Лисицы. Фото: скриншот с Facebook

Комментарий самого Виталия Козловского

Украинский артист решил прокомментировать эту ситуацию, объяснив все детали. Оказывается, долги возникли уже после ухода от продюсера, а права на песни певца принадлежали Игорю Кондратюку. Впоследствии продюсер подал иск на артиста за "нарушение авторских прав".

Певец Виталий Козловский в рядах ВСУ. Фото: Instagram Виталия Козловского

"Сегодня военная часть отчисляет от моего денежного довольствия (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет. Внедрений несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", — отметил артист.

Комментарий певца Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

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