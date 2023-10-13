Кондратюк обвинил Козловского во лжи — о чем идет речь

Скандал с зарплатой Козловского: Кондратюк обвинил артиста во лжи
Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк обвинил певца Виталия Козловского во лжи. Мужчина прокомментировал заявление украинского исполнителя, который сейчас служит в рядах ВСУ, о том, что он якобы забирает его зарплату.
Соответствующее сообщение Игорь Кондратюк разместил на своей странице в Facebook.
Заявление продюсера
На странице украинского ведущего появилась публикация, в которой он обвиняет Виталия Козловского во лжи.
"Здесь один заслуженный певец, орденоносец, по имени Виталий Козловский разносит "новость" о том, что я во время войны забираю "львиную долю" его, военнослужащего, зарплаты. Он, как всегда, обманывает. Хотя о таком упорном рецидивисте-обманщике целесообразнее употребить слово "лжет"", — отметил Игорь Кондратюк.
Далее продюсер решил объяснить, какая часть из заработной платы артиста переходит ему.
"С момента постановки ВК на учет в одну из частей Нацгвардии в мою пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть его зарплаты. Взимание делается по закону. Их же нужно выполнять, не правда ли? В августе я получил 4608,26 гривен, в сентябре — 4586,70 гривен. Повторяю, это — 20% от нынешней зарплаты ВК", — также объяснил украинский продюсер.
Ведущий обратился ко всем поклонникам Виталия Козловского, объясняя, что не забирает значительную часть зарплаты артиста.
"Я не забираю ни всю его зарплату, ни даже значительную часть. К тому же, я не имею права запретить исполнительной службе выполнять свою работу. Читайте законы! А они говорят: я не забираю, я возвращаю свое. Каюсь... Я давал слово не комментировать эту позорную (не по моей вине!) историю, но люди, вставшие на защиту ВК, имеют большие проблемы с критическим мышлением и обильно поливают меня грязью. А ими банально манипулируют", — также эмоционально выразился Игорь Кондратюк.
Обвинения в адрес продюсера
Недавно украинский продюсер Вадим Лисица отметил, что ведущий Игорь Кондратюк забирает львиную долю зарплаты Виталия Козловского, который сейчас служит в рядах ВСУ.
"Ко мне недавно пришел настоящий боец Нацгвардии Vitaliy Kozlovskiy. НЕ от него (!!!) я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты, получаемой Виталиком, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги уходят на помощь военным", — отметил Вадим Лисица.
Комментарий самого Виталия Козловского
Украинский артист решил прокомментировать эту ситуацию, объяснив все детали. Оказывается, долги возникли уже после ухода от продюсера, а права на песни певца принадлежали Игорю Кондратюку. Впоследствии продюсер подал иск на артиста за "нарушение авторских прав".
"Сегодня военная часть отчисляет от моего денежного довольствия (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и на штраф в госбюджет. Внедрений несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью", — отметил артист.
Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о новой песне Сергея Бабкина.
Ранее мы рассказывали о том, что продюсер Игорь Кондратюк вспомнил о ссоре с Оксаной Марченко.
Также мы сообщали о том, что певец Виталий Козловский показал, как его посвятили в артиллеристы.