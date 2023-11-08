Зачем Потап ездил в ОАЭ — рэпер объяснил

Рэп-исполнитель Потап в студии звукозаписи. Фото: Instagram Потапа

Известный украинский рэп-исполнитель, продюсер, актер и заслуженный артист Потап показал новую фотографию из-за границы. В частности, мужчина поделился новым снимком и рассказал, с какой целью он ездил в ОАЭ, из-за чего недавно попадал в громкий скандал.

Соответствующей публикацией Потап поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

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Зачем Потап ездил в ОАЭ

Украинский рэпер показал фотографию с влиятельным медиа-бизнесменом Ширазом Хасаном, которого еще называют "торговцем славой". Известно, что Хасан активно сотрудничает с разными звездами шоу-бизнеса мирового уровня, в частности, с Селеной Гомес, Джастином Бибером и т.д.

Потап объяснил, что ездил он в ОАЭ не просто так, а для поддержки Украины, в частности, для сбора средств на помощь людям. На фото рэпер одет в рубашку черного цвета и серые брюки, а Шираз Хасан — в футболку такого же цвета, где написано, что Украина — его родной дом.

"Поддержка нашей страны во всех точках мира! Один из самых больших людей шоу-бизнеса и социальных медиа, с которыми я встречался, мой человек @sheeraz, впереди еще больше важных дел", — подписал фотографию украинский рэпер Потап.

Рэпер Потап с влиятельным бизнесменом Ширазом Хасаном в ОАЭ. Фото: скриншот из Instagram

Потап в ОАЭ — реакция украинцев

Увидев эту фотографию, люди решили не оставаться в стороне и прокомментировать ее. В частности, подписчики Потапа начали высказывать свое мнение по поводу поездки рэпера за границу.

Интересно, как и за что будет жить дальше, прячась в Дубае… Но никаких принципов… Я бы и рядом не стала с предателями, но понты и деньги отбивают все человеческие принципы

Потап кайфует в компании оккупантов, а в это же время его бывшие коллеги по группе на фронте. Разные миры

Это п*здец. Трудно, видимо, оттуда поддерживать Украину. Не то, что военные с автоматами, они так не устают

Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Новый скандал вокруг Потапа

Недавно скандальный блогер Богдан Беспалов поделился интересными кадрами супруги солиста "Иванушки International" Кирилла Туриченко, на которых можно увидеть украинского рэпера. На видео Потап находится в ОАЭ и отдыхает в одном элитном ресторане. К тому же на кадры попали и люди из России.

Рэпер Потап в элитном ресторане ОАЭ. Фото: скриншот с Telegram

"Могу сделать предположение: Потап выпускает песни на украинском, потому что так нужно, говорит об Украине, потому что так нужно, хаит россиян, потому что так нужно, говорит на публику на украинском в Instagram, потому что так нужно. А за кадром он будет тусить с р*сней: от золотой молодежи до условного Киркорова, говорить об "одном народе" и "это все политика, они договорятся", пока погибают каждый день наши воины", — говорит Богдан Беспалов на своем канале в YouTube.

Напомним, мы писали о том, что украинский рэпер Потап показал себя в испанской Барселоне.

Ранее мы рассказывали о том, что рэп-исполнитель Потап обратился к украинцам на фоне скандала.

Также мы сообщали о том, что рэпер и продюсер Потап показал романтическое фото со своей супругой Настей Каменских.