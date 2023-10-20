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Скандальный блогер публично унизил Алину Гросу на тему ориентации

20 октября 2023 13:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Алину Гросу унизили из-за нетрадиционной ориентации — комментарий блогера
Украинская певица Алина Гросу в клипе на свою песню "Звичка". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская исполнительница Алина Гросу рассказала, как она относится к трансгендерным людям. Скандальный блогер Богдан Беспалов прокомментировал ответ известной артистки, заявив, что ей нужно лучше изучить эту тему.

Касательно этого Богдан Беспалов высказался на своем канале в YouTube.

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Мнение об Алине Гросу

Украинский блогер утверждает, что певица Алина Гросу открыто поддерживает тему ЛГБТQ-сообществ. Впрочем, по его словам, артистка не разбирается, чем трансгендеры отличаются от нетрадиционной ориентации.

"Алина, супер, что ты транслируешь на свою большую аудиторию лояльность и поддержку ЛГБТQ-сообщества. Но меня настораживает необразованность певицы. Если ты не понимаешь разницу между трансгендерами и ориентацией, хотя бы зайди в Google. Трансгендерность — это не о нетрадиционных отношениях" — отметил Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов
Скандальный блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Скандальный блогер также обратился к Алине Гросу с просьбой разобраться в этой теме. Он считает, что если певица является звездой, которая имеет большую аудиторию поклонников, она должна быть образованной в той или иной сфере.

"Конечно, это не криминал, ничего в этом страшного нет, в таком ответе Алины. Но если ты звезда, имеешь большую аудиторию, ты должна хоть немного разбираться и быть компетентной", — обратился к украинской певице скандальный блогер.

Отношение Алины Гросу к трансгендерам

Недавно у украинской певицы поинтересовались, как она относится к трансгендерам. Она не стала долго думать над этим и сразу ответила на этот вопрос.

"Если вы имеете в виду, как говорится, нетрадиционной ориентации, — положительно. У меня есть друзья, знакомые, члены моей команды. Это очень творческие креативные люди и, кажется, в шоу-бизнесе очень много их. А еще с ними кайфово дружить ... И парня не уведут, и над бедами в любви поплачете вместе", — отметила Алина Гросу.

Stories Алины Гросу
Stories украинской певицы Алины Гросу. Фото: скриншот из Instagram

Отношения с россиянином

В 2019 году украинская певица начала встречаться с россиянином Романом Полянским. Но недавно они развелись, а сама артистка впервые прокомментировала разрыв отношений. Алина отметила, что сейчас она не желает раскрывать подробности этой ситуации.

Алина Гросу и Роман Полянский
Певица Алина Гросу со своим любимым Романом Полянским в 2021 году. Фото: Instagram Алины Гросу

Однако, украинская артистка считает, что причиной расставания стала публичность отношений.

"Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это была моя ошибка — показывать свою личную жизнь. Возможно, позже все расскажу", — отметила Алина Гросу.

Stories Алины Гросу
Stories певицы Алины Гросу. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Алина Гросу обратилась к критикам своего творчества.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Алина Гросу трогательно обратилась к родному отцу.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Алина Гросу призналась, на что она тратит деньги.

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