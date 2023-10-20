Алину Гросу унизили из-за нетрадиционной ориентации — комментарий блогера

Скандальный блогер публично унизил Алину Гросу на тему ориентации
Молодая украинская исполнительница Алина Гросу рассказала, как она относится к трансгендерным людям. Скандальный блогер Богдан Беспалов прокомментировал ответ известной артистки, заявив, что ей нужно лучше изучить эту тему.
Касательно этого Богдан Беспалов высказался на своем канале в YouTube.
Мнение об Алине Гросу
Украинский блогер утверждает, что певица Алина Гросу открыто поддерживает тему ЛГБТQ-сообществ. Впрочем, по его словам, артистка не разбирается, чем трансгендеры отличаются от нетрадиционной ориентации.
"Алина, супер, что ты транслируешь на свою большую аудиторию лояльность и поддержку ЛГБТQ-сообщества. Но меня настораживает необразованность певицы. Если ты не понимаешь разницу между трансгендерами и ориентацией, хотя бы зайди в Google. Трансгендерность — это не о нетрадиционных отношениях" — отметил Богдан Беспалов.
Скандальный блогер также обратился к Алине Гросу с просьбой разобраться в этой теме. Он считает, что если певица является звездой, которая имеет большую аудиторию поклонников, она должна быть образованной в той или иной сфере.
"Конечно, это не криминал, ничего в этом страшного нет, в таком ответе Алины. Но если ты звезда, имеешь большую аудиторию, ты должна хоть немного разбираться и быть компетентной", — обратился к украинской певице скандальный блогер.
Отношение Алины Гросу к трансгендерам
Недавно у украинской певицы поинтересовались, как она относится к трансгендерам. Она не стала долго думать над этим и сразу ответила на этот вопрос.
"Если вы имеете в виду, как говорится, нетрадиционной ориентации, — положительно. У меня есть друзья, знакомые, члены моей команды. Это очень творческие креативные люди и, кажется, в шоу-бизнесе очень много их. А еще с ними кайфово дружить ... И парня не уведут, и над бедами в любви поплачете вместе", — отметила Алина Гросу.
Отношения с россиянином
В 2019 году украинская певица начала встречаться с россиянином Романом Полянским. Но недавно они развелись, а сама артистка впервые прокомментировала разрыв отношений. Алина отметила, что сейчас она не желает раскрывать подробности этой ситуации.
Однако, украинская артистка считает, что причиной расставания стала публичность отношений.
"Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это была моя ошибка — показывать свою личную жизнь. Возможно, позже все расскажу", — отметила Алина Гросу.
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