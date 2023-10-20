Аліну Гросу принизили через нетрадиційну орієнтацію — коментар блогера

Українська співачка Аліна Гросу у кліпі на свою пісню "Звичка". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця Аліна Гросу розповіла, як вона ставиться до трансгендерних людей. Скандальний блогер Богдан Беспалов прокоментував відповідь відомої артистки, заявивши, що їй потрібно краще вивчити цю тему.

Стосовно цього Богдан Беспалов висловився на своєму каналі в YouTube.

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Думка про Аліну Гросу

Український блогер стверджує, що співачка Аліна Гросу відкрито підтримує тему ЛГБТQ-спільнот. Втім, за його словами, артистка не розбирається в тому, чим трансгендери відрізняються від нетрадиційної орієнтації.

"Аліно, супер, що ти транслюєш на свою велику аудиторію лояльність та підтримку ЛГБТQ-спільноти. Але мене насторожує неосвіченість співачки. Якщо ти не розумієш різницю між трансгендерами і орієнтацією, хоча б зайди в Google. Трансгендерність — це не про нетрадиційні стосунки", — зазначив Богдан Беспалов.

Скандальний блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Скандальний блогер також звернувся до Аліни Гросу з проханням розібратися в цій темі. Адже він вважає, що якщо співачка є зіркою, яка має велику аудиторію шанувальників, вона повинна бути освіченою у тій чи іншій сфері.

"Звичайно це не кримінал, нічого в цьому страшного немає, в такій відповіді Аліни. Але якщо ти зірка, маєш велику аудиторію, ти повинна хоча б трішки розбиратися і бути компетентною", — звернувся до української співачки скандальний блогер.

Ставлення Аліни Гросу до трансгендерів

Нещодавно в української співачки поцікавилися, як вона ставиться до трансгендерів. Вона не стала довго думати над цим і одразу ж відповіла на це питання.

"Якщо ви маєте на увазі, як кажуть, нетрадиційної орієнтації, — позитивно. У мене є друзі, знайомі, члени моєї команди. Це дуже творчі креативні люди і, здається, в шоу-бізнесі дуже багато їх. А ще з ними кайфово дружити… І хлопця не уведуть, і над бідами в коханні поплачете разом", — зазначила Аліна Гросу.

Stories української співачки Аліни Гросу. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки з росіянином

У 2019 році українська співачка почала зустрічатися з росіянином Романом Полянським. Але не так давно вони розлучилися, а сама артистка вперше прокоментувала розрив стосунків. Аліна зазначила, що зараз вона не хоче розкривати подробиці цієї ситуації.

Співачка Аліна Гросу зі своїм коханим Романом Полянським у 2021 році. Фото: Instagram Аліни Гросу

Втім, українська артистка вважає, що причиною розставання стала публічність стосунків.

"Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це було моєю помилкою — показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше все розповім", — зазначила Аліна Гросу.

Stories співачки Аліни Гросу. Фото: скриншот з Instagram

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