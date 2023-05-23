Скандальный Спартак Суббота пытается запатентовать "Подкаст-терапию"

Блогер-психолог Спартак Суббота. Фото: google.com

Скандальный блогер-психолог Спартак Суббота подал заявление на патентование торговой марки "Подкаст-терапия" и два логотипа. Ранее актер Евгений Янович, который вел с одиозным блогером подкаст, заявил о закрытии YouTube-проекту.

Соответствующие заявки на патентование появились на ресурсе Государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в апреле 2023 года.

Читайте также:

Заявки на патентование от Спартака Субботы. Фото: скриншот

Что известно о Спартаке Субботе

В апреле психотерапевт Илья Полуденный обнародовал расследование, в котором говорится, что блогер-психотерапевт Спартак Суббота — мошенник. Он подделал документы и врал о своем образовании и степени.

Вскоре после скандального расследования о "психотерапевте" Спартака Субботе актер Евгений Янович заявил о закрытии YouTube-проекту "Подкаст терапия". Суббота был с Яновичем соавтором мероприятий. Однако сам Суббота объявил, что, несмотря на обвинения в мошенничестве, он планирует продолжать вести YouTube-проект "Подкаст-терапия".

"На этот раз хочу несколько изменить формат…. Напоминаю, что подкаст — это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии", — написал Спартак.

Напомним, ранее мы писали, что украинское издательство "Вихола" прекратило сотрудничество со Спартаком Субботой.