Камалия обратилась к публике – артистка рассказала о влиянии войны на детей

Украинская артистка Камалия во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница Камалия записала для своих поклонников новое видео с ее участием. Популярная артистка обратилась ко всем украинцам из–за того, что у украинских детей война отобрала детство, и попросила их обратить свое внимание на влияние войны на детей.

Соответствующее видео Камалия разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Сегодня международный день защиты детей. И произошла такая ужасная трагедия… Очень хочу, чтобы детство маленьких украинцев проходило под мирным небом! Как же страдают дети, которые вплотную столкнулись с ужасной войной. И это касается каждого, ведь дети — это наше будущее. Я как амбассадор Детского медицинского центра психологической реабилитации @dzherelo_medical прошу каждого: обратите внимание на проблемы, связанные с последствиями военных вмешательств в хрупкие детские судьбы", — написала Камалия.

Пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы не смогли пройти мимо, чтобы не заметить ее новую публикацию. Люди стали оставлять много комментариев, заметив несколько изменившееся из–за пластики лицо Камалии.

"Боже, что она с собой сделала? уже похожа на трансвистита", "Как жаль маленьких людей, они ни в чем не виноваты. Желаю каждому ребенку своего надежного ангела охранника, чтобы он их закрыл своими крыльями от действий страны-террористки", "Как больно. Страна дикарей Россия — снова ударила в самое больное! Страна проклятая и Богом и многими народами! Гнать из цивилизованного мира!!! Какие соревнования? Какие фестивали??? Противно, аморально!" — написали подписчики Камалии в комментариях под ее видео.

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия показала, как она поддерживает своих дочерей.

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