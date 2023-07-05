Ольга Сумская рассказала о 90 млн на ремонт столовой в Конча-Заспе – не сдержалась

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса, народная и заслуженная артистка страны Ольга Сумская гневно высказалась на публику. Популярная артистка рассказала о том, как в Конча-Заспе планируют отремонтировать столовую за 90 миллионов гривен в то время, как украинцы собирают помощь ВСУ и страдают от действий оккупантов.

Соответствующую публикацию Ольга Сумская разместила на своей странице в Instagram.

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Актриса вспомнила, как в укрытие Киева покупали барабаны, и рассказала, как на этот раз хотят потратить почти 90 миллионов на реконструкцию столовой в Конча-Заспе для спортсменов. Ольга Сумская не смогла сдержать свои эмоции и гневно высказалась об этом.

"А разве это не может подождать? Я извиняюсь...А наши спортсмены не могут обедать пока что в старой столовой? Пока мы собираем ребятам на все необходимое для фронта???⁉️ Это в то время, когда на Херсонщине и в разбомбленных городах люди потеряли ВСЕ‼️‼️‼️", — гневно высказалась Ольга Сумская.

Подписчики украинской артистки присоединились к ее словам и начали оставлять недовольные комментарии под публикацией Ольги Сумской.

Эта страна никогда не изменится! Пусть наши ребята еще и до них доберутся после войны! Все достало уже

Боже, когда эта наглость на государственном уровне закончится?

Сколько можно воровать!!!!! Как мы устали от этого, в печенках уже сидит! Люди, у которых нет ничего святого и человеческого, достали, после войны нужно заниматься верховным советом! И каждым барыгой, за что гибнут наши люди, чтобы они ср*ки на морях свои грели! Накипело

Комментарии со страницы Ольги Сумской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Ольги Сумской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ольга Сумская высказалась об обстреле Киева.

Ранее мы рассказывали о том, что актриса Ольга Сумская показала общую фотографию с телезвездой Назаром Заднепровским.

Также мы сообщали о том, что заслуженная артистка Украины Ольга Сумская подняла тему своей семьи.