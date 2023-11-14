Где сейчас ведущий Макс Нелипа — объяснение от Славы Демина

Телеведущий Макс Нелипа в своем обращении в 2014 году. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский ведущий Слава Демин, который активно обсуждает разных звезд шоу-бизнеса, высказался про Макса Нелипу. Популярный блогер рассказал, где во время полномасштабной войны находится украинский телеведущий, актер и шоумен.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Где сейчас Макс Нелипа

Украинский ведущий отметил, что в последнее время о Максе Нелипе почти ничего не слышно. Тем не менее, на свой день рождения Макс разместил публикацию, из которой можно понять, что сейчас он находится в составе Вооруженных сил Украины.

Ведущий Макс Нелипа в составе ВСУ. Фото: скриншот из Instagram

"О Максе в последнее время мало информации. На свой день рождения ведущий разместил пост о том, что продолжает служить в ВСУ. Первую повестку Макс Нелипа получил еще в 2014 году, и уже тогда он говорил о том, что не собирается уклоняться от службы. В 2022 году позиция Максима не изменилась, и уже в сентябре он опубликовал фото в форме и с оружием, а в графе о работе указал Вооруженные силы Украины", — пояснил Слава Демин.

По словам ведущего, многие люди в социальных сетях говорят о том, как изменился Макс Нелипа, который исчез на год. Демин утверждает, что свои 47 лет украинский телеведущий встретил вместе со своими коллегами по службе на фронте.

"Многие пользователи отметили, что Макс Нелипа очень изменился. Максим на год снова исчез из социальных сетей. Впервые вышел на связь с подписчиками уже в свой день рождения 15 октября этого года. Свое 47-летие Нелипа встретил с собратьями на фронте", — тоже добавил украинский ведущий.

Кто такой Макс Нелипа

Украинский актер, телеведущий и шоумен Макс Нелипа родился в Киеве в 1976 году. Обучение он проходил в Киевском политехническом институте, где получил образование инженера-приборостроителя. Впоследствии он стал ведущим многих украинских проектов.

Ведущий Макс Нелипа на радиостанции "Наше Радио" в 2018 году. Фото: Instagram Макса Нелипы

В частности, он вел шоу "Проиграй миллион", квартирную лотерею "Кто там?" и проект "Народная звезда". В настоящее время украинский телеведущий служит в рядах Вооруженных сил Украины.

Ведущий Макс Нелипа в рядах ВСУ. Фото: Facebook Макса Нелипы

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