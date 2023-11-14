Де зараз ведучий Макс Неліпа — пояснення від Слави Дьоміна

Телеведучий Макс Неліпа у своєму зверненні у 2014 році. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий Слава Дьомін, який активно обговорює різних зірок шоу-бізнесу, висловився про Макса Неліпу. Популярний блогер розповів, де під час повномасштабної війни перебуває український телеведучий, актор і шоумен.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Де зараз Макс Неліпа

Український ведучий зазначив, що останнім часом про Макса Неліпу майже нічого не чутно. Проте на свій день народження Макс розмістив публікацію, з якої можна зрозуміти, що зараз він перебуває у складі Збройних сил України.

Ведучий Макс Неліпа у складі ЗСУ. Фото: скриншот з Instagram

"Про Макса останнім часом мало інформації. На свій день народження ведучий розмістив пост про те, що продовжує служити у ЗСУ. Першу повістку Макс Неліпа отримав ще у 2014 році, і вже тоді він говорив про те, що не збирається ухилятися від служби. У 2022 році позиція Максима не змінилася, і вже у вересні він опублікував фото у формі і зі зброєю, а в графі про роботу вказав Збройні сили України", — пояснив Слава Дьомін.

За словами ведучого, багато людей в соціальних мережах кажуть про те, як змінився Макс Неліпа, який зникав на рік. Дьомін стверджує, що свої 47 років український телеведучий зустрів разом зі своїми колегами по службі на фронті.

"Багато користувачів відзначили, що Макс Неліпа дуже змінився. Максим на рік знову зник із соціальних мереж. Вперше вийшов на зв’язок з підписниками уже в свій день народження 15 жовтня цього року. Своє 47-річчя Неліпа зустрів із побратимами на фронті", — також додав український ведучий.

Хто такий Макс Неліпа

Український актор, телеведучий і шоумен Макс Неліпа народився у Києві у 1976 році. Навчання він проходив у Київському політехнічному інституті, де здобув освіту інженера-приладобудівника. Згодом він став ведучим багатьох українських проєктів.

Ведучий Макс Неліпа на радіостанції "Наше Радіо" у 2018 році. Фото: Instagram Макса Неліпи

Зокрема, він вів шоу "Програй мільйон", квартирну лотерею "Хто там?" і проєкт "Народна зірка". Зараз український телеведучий служить у лавах Збройних сил України.

Ведучий Макс Неліпа у лавах ЗСУ. Фото: Facebook Макса Неліпи

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