Куда исчез ведущий Андрей Доманский – Слава Демин раскрыл всю правду

Украинский радиоведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский радиоведущий и блогер Слава Демин объяснил, где сейчас находится Андрей Доманский. Он рассказал, почему ведущий внезапно исчез из информационного пространства после начала полномасштабного вторжения.

Об этом Слава Демин рассказывает на своем канале в YouTube.

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Где сейчас Андрей Доманский

По словам ведущего, сейчас нет никакой информации об Андрее. Более того, известный блогер написал ему сообщение, где он предложил взять интервью, но он прочитал и не ответил на него. Впрочем, знакомые объяснили Славе, где находится Андрей Доманский.

"Наши общие знакомые рассказали, что, по их данным, Андрей уже давно уехал из страны. Сейчас, во время полномасштабного вторжения, с его телевизионным прошлым здесь делать нечего. Потому что все мы помним его ведение телеэфиров ко "Дню Победы" и другой пропагандистской хр*ни", — высказался Слава Демин.

Украинский ведущий Слава Демин в своей программе "Слава ПРО". Фото: скриншот с YouTube

Также он отметил, что Андрей однажды разместил видео на своей странице в Instagram, где благодарил волонтеров, но из-за большой критики он закрыл свой профиль.

"Как стало известно, Андрей сейчас находится в одной из стран Балтии, а уехал он официально, ведь он многодетный отец и может по закону выезжать за границу. Сейчас Андрею 49, и как складывается его телевизионная карьера, покажет время", — также рассказал украинский радиоведущий.

Что известно об Андрее Доманском

Украинский радио- и телеведущий родился в Одессе в семье инженеров и сейчас является отцом шести дочерей от трех разных женщин. Большую популярность он получил благодаря шоу "Подъем", "Кто против блондинок?", "Интуиция" и "Фабрика звезд".

Ведущий Андрей Доманский со своими дочерьми. Фото: Instagram Андрея Доманского

Вокруг Андрея было много разных скандалов из-за его пропагандистских высказываний. К примеру, в 2018 году во время записи концерта к девятому мая Андрей сделал громкое заявление.

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных ходов в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", — заявлял ведущий.

Также недавно ведущий разместил видео, где благодарил волонтеров, но затем из-за хейта он удалил страницы из соцсетей. Впрочем, на одной странице все же сохранилось видео с участием Андрея Доманского.

"Известный ведущий украинского телевидения Андрей Доманский поздравил волонтеров нашей страны, в частности, вспомнил ребят Благотворительного фонда "Тернополь". В единстве наша сила! Все будет Украина!" — подписали видео на странице "Благотворительный Фонд "Тернополь" в Facebook.

Напомним, мы писали о том, что на ведущего Славу Демина подала в суд родная мама.

Ранее мы рассказывали, что украинский ведущий Слава Демин объяснил, за что на него обиделась певица Ирина Билык.

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