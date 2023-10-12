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Слава Демин прокомментировал поведение Потапа, которое в последнее время удивляет украинцев

12 октября 2023 13:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как Потап в последнее время шокирует украинцев — Демин объяснил странное поведение рэпера
Рэпер Потап на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский радиоведущий, блогер Слава Демин высказался о поведении рэпера и продюсера Потапа. В частности, мужчина прокомментировал творчество заслуженного артиста Украины, которое в последнее время очень шокирует его поклонников.

Комментарий касательно поведения Потапа Слава Демин дал на своем канале в YouTube.

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Мнение о поведении Потапа

По словам популярного радиоведущего, который активно берет интервью и рассказывает о разных звездах шоу-бизнеса, Потап в последнее время шокирует публику своим поведением. Слава Демин обратил внимание на видео, которое на днях разместил украинский рэпер.

"Репер Потап в последнее время удивляет своим странным поведением. В частности, на днях музыкант записал видео с ироническим треком, в котором ответил на все упреки хейтеров. Однако на этом он не остановился. Потап выложил в своих соцсетях несколько роликов, на которых, по мнению фанатов, он ведет себя довольно странно", — объяснил Слава Демин.

Слава Демин
Радиоведущий Слава Демин, рассказывающий о Потапе на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Он обратил внимание на видео, где Потап пел одетым в душе и читал рэп о своей жене, певице Насте Каменских. В частности, радиоведущий рассказал о реакции людей, которые сразу же начали критиковать украинского продюсера.

"Пользователи не очень радостно восприняли такое проявление артиста. Некоторые даже называли его Бритни Спирс, которая также выкладывает в сеть свои странные и непонятные танцы. Ну и после такой реакции в соцсетях Потап все же решил, что допустил ошибку, и извинился за свое поведение", — также рассказал украинский ведущий.

Видео Потапа

Недавно украинский рэпер Потап записал видео, где ответил на хейт со стороны публики. Причем сделал он это довольно иронично. Кроме того, на видео продюсер показал также, как он бреется.

Кроме того, Потап разместил видео, где он поет в душе, а также ролик, где читает рэп своей любимой.

@potapreal

Рэп в прикарпатье

♬ original sound - Potap

Впрочем, увидев реакцию пользователей, которая оказалась не очень позитивной, он решил извиниться за свое поведение. В видеообращении Потап отметил, что пытался привлечь внимание к своей персоне, но понял, что сейчас не время для такого.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский ведущий Слава Демин признался, за какое интервью получил больше всего хейта.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Слава Демин высказался о получении российского гражданства украинской певицей Анной Асти.

Также мы сообщали о том, что ведущий и блогер Слава Демин рассказал, где сейчас певица Гайтана.

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