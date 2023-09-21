Софию Стужук публично унизили в Польше – реакция Славы Демина

Украинский ведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин рассказал о том, как блогерша София Стужук опозорилась в Польше. По словам мужчины, молодая девушка поехала в соседнюю страну, чтобы провести там одно мероприятие, но против нее восстали украинцы, которые там живут.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Известно, что недавно украинская блогерша София Стужук поехала в польскую столицу, город Варшава, чтобы провести там спортивное мероприятие со своими фолловерами. Впрочем, ей этого сделать не дали украинцы, которые сразу восстали против нее.

Люди вышли с плакатами на митинг против блогерши, которая давно показала свою пророссийскую позицию.

Митинг против Софии Стужук в Варшаве. Фото: Instagram Софии Стужук

Сама же София Стужук совсем не поняла, почему украинцы не дали ей провести это мероприятие, считая, что они ей просто завидуют.

Реакция Славы Демина на ситуацию

Украинский радиоведущий заявил, что блогерша просто продолжает делать вид, что в стране, откуда она родом, все тихо и спокойно. Слава Демин считает ситуацию достаточно циничной, ведь София молчит о войне в Украине.

Кроме того, он обратился к украинкам, которые до сих пор подписаны на блогершу и продолжают покупать курсы. По словам Славы Демина, люди просто выбрасывают "в воздух" свои деньги.

"Да, София, это зависть тому, как ты цинично продолжаешь делать вид, что в твоей родной Украине ничего не происходит. Но самый большой вопрос у меня к тем украинкам, которые до сих пор подписаны на эту Стужук и продолжают покупать ее курсы. По факту, это инфоциганство, и вы отдаете деньги вот так просто, в воздух", — обратился на видео Слава Демин.

Он советует таким людям выбрать другую мотивацию, ведь сейчас существует множество бесплатных способов. Впрочем, ведущий считает, что это дело каждого — кого читать и кому платить деньги.

Кто такая София Стужук

Известная блогерша является достаточно скандальной личностью, на нее было подписано очень много как украинцев, так и россиян. После начала полномасштабной войны в Украине София ни слова не сказала об этом, а уехала за границу вместе со своими детьми, нашла там себе мужа и родила четвертого ребенка.

Stories украинской блогерши Софии Стужук. Фото: скриншот из Instagram

Кроме того, недавно она публично отказалась от своей родной страны, заявив, что она начала новую жизнь и не собирается возвращаться назад.

Stories Софии Стужук касательно ее позиции об Украине. Фото: скриншот из Instagram

"Прошу с этого времени видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь сначала. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. По новому пути", — публично заявила София Стужук.

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