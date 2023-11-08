Разъяренная Слава Каминская эмоционально обратилась к хейтерам

Певица Слава Каминская в Мадриде. Фото: Instagram Славы Каминской

Украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская обратилась к публике. Популярная артистка ответила тем, кто ее критикует, и показала новую фотографию, на которой она позирует на камеру в длинном платье черного цвета с вырезом на ноге.

Соответствующее обращение Слава Каминская разместила на своей странице в Instagram.

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Обращение Славы Каминской к хейтерам

Известная артистка обратилась к тем, кто постоянно ее критикует, отметив, что она уже соскучилась за такими людьми. Слава Каминская попросила хейтеров не давать ей советов, которые ей не нужны, и отметила, что она обратится, если потребуется помощь.

Также украинская певица попросила своих фолловеров не нарушать личные границы друг друга.

"Как-то давно не слышала ценных указаний в ленте. Заскучалааааала. А еще мне показалось, что обнаглели какие-то "ноготки Житомир", директ не готов к такому количеству моих новых обязанностей. Чувство такта многим просто генетически не досталось. Просьба — не зас*райте своими советами мой мозг, я знаю, что нужно мне, и если нужен будет ценный совет, я сообщу. А то иногда мне кажется, что кое-кого покусала Фарион. Давайте не нарушать личные границы друг друга. Аминь", — обратилась к хейтерам Слава Каминская.

Обращение Славы Каминской к хейтерам. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на слова Славы Каминской

Люди, увидевшие эту публикацию на странице певицы, решили не молчать и стали ее комментировать.

Не фанатка вашего творчества, но всегда была в восторге от вас как от человека! И я не понимаю две вещи… Уехали, просто репосты и молчание, сейчас все затихло, вы возвращаетесь в Instagram… Перед этим пару скандальных историй за полтора года… И ждете нормальных отзывов или реакций… Честно, для публичного человека вы стали нулем

Не совсем понимаю требование о личных границах в соцсети. Это какая-то утопия

А вы мои границы нарушили, когда разговариваете на свинособачей в Украине. А все остальное мне не интересно, потому что имеете право на то, что хотите

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Языковой скандал с участием Славы Каминской

Недавно украинская певица Слава Каминская попала в скандал, показав себя под русскоязычную песню под названием "Рай". На видео артистка позирует на камеру в откровенном наряде, показывая свое тело во всей красе.

Танец Славы Каминской под свою песню "Рай". Фото: скриншот из Instagram

Поэтому подписчики певицы не стали оставаться в стороне и начали критиковать ее за русскоязычную песню во время полномасштабной войны в Украине. Стоит напомнить, что сейчас Слава Каминская находится за границей, вероятно, в Испании.

Фу! Противно теперь слушать! Когда все артисты объединяются ради Украины, пишут песни на украинском и волонтерят, она себе просто позволяет петь на кацапском языке. Отписка!!!

Никогда, как правило, не пишу комментарии. Но как тут сдержаться? Ну это же противно сейчас на русском петь, общаться

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Слава Каминская показала себя в школьные годы.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Слава Каминская высказалась о скандале с Владимиром Остапчуком.

Также мы сообщали о том, что бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, какими будут ее дети в старости.