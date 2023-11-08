Разъяренная Слава Каминская эмоционально обратилась к хейтерам

Слава Каминская эмоционально обратилась к тем, кто ее критикует
Украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская обратилась к публике. Популярная артистка ответила тем, кто ее критикует, и показала новую фотографию, на которой она позирует на камеру в длинном платье черного цвета с вырезом на ноге.
Соответствующее обращение Слава Каминская разместила на своей странице в Instagram.
Обращение Славы Каминской к хейтерам
Известная артистка обратилась к тем, кто постоянно ее критикует, отметив, что она уже соскучилась за такими людьми. Слава Каминская попросила хейтеров не давать ей советов, которые ей не нужны, и отметила, что она обратится, если потребуется помощь.
Также украинская певица попросила своих фолловеров не нарушать личные границы друг друга.
"Как-то давно не слышала ценных указаний в ленте. Заскучалааааала. А еще мне показалось, что обнаглели какие-то "ноготки Житомир", директ не готов к такому количеству моих новых обязанностей. Чувство такта многим просто генетически не досталось. Просьба — не зас*райте своими советами мой мозг, я знаю, что нужно мне, и если нужен будет ценный совет, я сообщу. А то иногда мне кажется, что кое-кого покусала Фарион. Давайте не нарушать личные границы друг друга. Аминь", — обратилась к хейтерам Слава Каминская.
Реакция подписчиков на слова Славы Каминской
Люди, увидевшие эту публикацию на странице певицы, решили не молчать и стали ее комментировать.
- Не фанатка вашего творчества, но всегда была в восторге от вас как от человека! И я не понимаю две вещи… Уехали, просто репосты и молчание, сейчас все затихло, вы возвращаетесь в Instagram… Перед этим пару скандальных историй за полтора года… И ждете нормальных отзывов или реакций… Честно, для публичного человека вы стали нулем
- Не совсем понимаю требование о личных границах в соцсети. Это какая-то утопия
- А вы мои границы нарушили, когда разговариваете на свинособачей в Украине. А все остальное мне не интересно, потому что имеете право на то, что хотите
Языковой скандал с участием Славы Каминской
Недавно украинская певица Слава Каминская попала в скандал, показав себя под русскоязычную песню под названием "Рай". На видео артистка позирует на камеру в откровенном наряде, показывая свое тело во всей красе.
Поэтому подписчики певицы не стали оставаться в стороне и начали критиковать ее за русскоязычную песню во время полномасштабной войны в Украине. Стоит напомнить, что сейчас Слава Каминская находится за границей, вероятно, в Испании.
- Фу! Противно теперь слушать! Когда все артисты объединяются ради Украины, пишут песни на украинском и волонтерят, она себе просто позволяет петь на кацапском языке. Отписка!!!
- Никогда, как правило, не пишу комментарии. Но как тут сдержаться? Ну это же противно сейчас на русском петь, общаться
Напомним, мы писали, что известная украинская певица Слава Каминская показала себя в школьные годы.
Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Слава Каминская высказалась о скандале с Владимиром Остапчуком.
Также мы сообщали о том, что бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, какими будут ее дети в старости.
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