Украинцы обругали Славу Каминскую за русскоязычную песню

Украинская певица Слава Каминская за границей. Фото: Instagram Славы Каминской

Известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская не на шутку разозлила своих фолловеров. Популярная исполнительница показала себя под песню на русском языке и получила немалую критику от публики.

Соответствующими кадрами Слава Каминская поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Слава Каминская — русскоязычная песня

Украинская исполнительница поделилась достаточно пикантными кадрами, где ее можно увидеть в откровенном виде. В видео Слава Каминская позировала на камеру в коротких шортах и без бюстгальтера, поэтому можно было хорошо заметить ее фигуру.

Все бы ничего, если бы она делала это не под песню "Рай" на русском языке, которую она презентовала еще год назад. Подписывать Слава свои кадры не стала, только прикрепила свою песню.

Публикация со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на песню Славы Каминской

Русскоязычная песня настолько возмутила подписчиков украинской певицы, что они не смогли удержаться и начали ее обсуждать. В частности, фолловеры известной артистки начали критиковать ее за видео под песню, которую она разместила во время полномасштабной войны в Украине.

Никогда обычно не пишу комментарии. Но как тут сдержаться. Ну это же противно сейчас на русском петь, общаться

Фу! Противно теперь слушать! Когда все артисты объединяются ради Украины, пишут песни на украинском и волонтерят, она себе просто позволяет петь на кацапском языке. Отписка

Тотальное разочарование…. Почему не на соловьином?

А нахр*на была показуха с переводом песни "Слава Богу"? В Москве уже была презентация?

Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Где сейчас Слава Каминская

С началом полномасштабной войны украинская певица Слава Каминская вместе со своими двумя детьми уехала в Нидерланды, а недавно под ее фотографиями была написана уже Испания. Недавно известная артистка вступилась за русский язык и попала в громкий скандал.

Она разместила скриншот статьи, где речь идет о "свободном развитии, использовании и защите русского языка".

Статья о "свободном развитии, использовании и защите русского языка". Фото: скриншот из Instagram

Один из подписчиков певицы написал ей критику за это в личных сообщениях, на что Слава ответила, что возвращаться в Украину не собирается.

"Я говорила и говорю по-русски. Я живу в Испании и в Нидерландах, и возвращаться не собираюсь. Потому что все сложно в головах наших", — ответила на вопрос подписчика Слава Каминская.

Переписка Славы Каминской со своим подписчиком. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что украинская певица Слава Каминская осудила известное телешоу.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Слава Каминская высказалась о скандале с Владимиром Остапчуком.

Также мы сообщали, что певица Слава Каминская поделилась милыми семейными снимками.