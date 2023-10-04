Слава Каминская раскритиковала известное украинское шоу — о чем идет речь

Слава Каминская осудила популярное вокальное шоу: "Не люблю такие"
Известная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская высказалась о новом сезоне шоу "Голос країни". Популярная артистка отметила, что она не любит такие шоу, ведь там всегда есть связи, и обратилась к публике.
Момент с выпуска шоу Слава Каминская разместила на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Мнение певицы
Украинская исполнительница поделилась фрагментом с одного выпуска известного вокального шоу "Голос країни". На видео можно увидеть момент из баттлов между участниками, которым удалось пройти в следующий этап шоу. Именно на кадрах выступала команда музыкального продюсера Ивана Клименко.
Слава Каминская отметила, что она не любит такие шоу, где постоянно между участниками и судьями есть какая-то связь. Также украинская певица обратилась к своим фолловерам, поинтересовавшись, справедливым ли решением является то, кто победил в баттле.
"Не люблю такие шоу, потому что все всегда кум, сват, брат, подопечный… Как вы думаете, кто прошел? Справедливо?", — обратилась к своим фолловерам украинская певица Слава Каминская.
Реакция сети
Подписчики известной артистки не смогли смолчать и начали высказывать свое мнение касательно решения судьи. В комментариях можно увидеть много критики со стороны фолловеров Славы относительно выступления и решения Ивана Клименко.
- Что это за ужас? Захотелось сразу выключить звук, давно не смотрю все эти конкурсы "связей". Там давно уже нет талантов, а моды никогда не было. Побеждают только те, у кого есть деньги. А потом год-два, и все их забыли
- Согласна с вами! В этом сезоне вообще аншлаг "своих"... Возвращались к своим знакомым
- Что это было? Кто их выпустил на сцену? Позорно!!!
- Песня не для таких голосов, с гулькой — вокал сильный, а должна петь так, чтобы скрыть свой талант!
Что известно о певице
Слава Каминская — это украинская артистка, бывшая участница известного коллектива "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогерша. Певица впервые получила свою популярность в составе группы "НеАнгелы", которая не так давно распалась.
Украинская исполнительница имеет низкий женский голос колоратурного контральта, чем запомнилась еще при существовании группы.
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