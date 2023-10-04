Слава Каминская раскритиковала известное украинское шоу — о чем идет речь

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская на интервью "Нашему Радио". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская высказалась о новом сезоне шоу "Голос країни". Популярная артистка отметила, что она не любит такие шоу, ведь там всегда есть связи, и обратилась к публике.

Момент с выпуска шоу Слава Каминская разместила на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Мнение певицы

Украинская исполнительница поделилась фрагментом с одного выпуска известного вокального шоу "Голос країни". На видео можно увидеть момент из баттлов между участниками, которым удалось пройти в следующий этап шоу. Именно на кадрах выступала команда музыкального продюсера Ивана Клименко.

Слава Каминская отметила, что она не любит такие шоу, где постоянно между участниками и судьями есть какая-то связь. Также украинская певица обратилась к своим фолловерам, поинтересовавшись, справедливым ли решением является то, кто победил в баттле.

"Не люблю такие шоу, потому что все всегда кум, сват, брат, подопечный… Как вы думаете, кто прошел? Справедливо?", — обратилась к своим фолловерам украинская певица Слава Каминская.

Публикация со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Подписчики известной артистки не смогли смолчать и начали высказывать свое мнение касательно решения судьи. В комментариях можно увидеть много критики со стороны фолловеров Славы относительно выступления и решения Ивана Клименко.

Что это за ужас? Захотелось сразу выключить звук, давно не смотрю все эти конкурсы "связей". Там давно уже нет талантов, а моды никогда не было. Побеждают только те, у кого есть деньги. А потом год-два, и все их забыли

Согласна с вами! В этом сезоне вообще аншлаг "своих"... Возвращались к своим знакомым

Что это было? Кто их выпустил на сцену? Позорно!!!

Песня не для таких голосов, с гулькой — вокал сильный, а должна петь так, чтобы скрыть свой талант!

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о певице

Слава Каминская — это украинская артистка, бывшая участница известного коллектива "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогерша. Певица впервые получила свою популярность в составе группы "НеАнгелы", которая не так давно распалась.

Группа "НеАнгелы", которая распалась в 2021 году. Фото: Instagram группы "НеАнгелы"

Украинская исполнительница имеет низкий женский голос колоратурного контральта, чем запомнилась еще при существовании группы.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Слава Каминская высказалась о скандале с Владимиром Остапчуком.

Ранее мы рассказывали, что певица Слава Каминская показала семейные фото с детьми.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Слава Каминская перевела свой хит на украинский язык.