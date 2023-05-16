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Стыдно за нее перед друзьями: от Бритни Спирс отказались родные сыновья?

16 мая 2023 12:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бритни Спирс не видела сыновей больше года – подробности скандала
Американская звезда Бритни Спирс на GLAAD Media Awards в Лос–Анджелесе. Фото: Reuters
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная американская певица, автор песен и танцовщица, звезда 2000–х Бритни Спирс уже больше года не видела своих детей. Оказывается, 17–летний Шон Престон и 16–летний Джейден, рожденные в браке с Кевином Федерлайном, перестали даже отвечать родной матери.

Об этом сообщает портал "Page Six"

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Американская исполнительница очень расстроена из-за того, что ее родные сыновья перестали даже отвечать на ее сообщения, а напряжение между ними стало быть очень сильным к концу лета прошлого года.

Сообщается, что в последний раз Бритни Спирс видела своих детей еще в начале прошлого года, именно перед ее замужеством с Сэмом Асгаром.

Бритни Спирс и Сэм Асгары
Певица Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари на мероприятии. Фото: google.com

Известно, что между американской певицей и ее сыновьями возник серьезный конфликт, развернувшийся еще в прошлом году. Тогда ее младший сын, 16–летний Джейден, заявлял, что его родная мать плохо исполняла свои обязанности.

Также эту ситуацию прокомментировал бывший муж, а также отец сыновей певицы Кевин Федерлайн. Он отметил, что дети не хотят иметь дело с родной матерью. Они якобы считают, что ее фото в полуобнаженном виде очень стыдят их перед друзьями.

Бритни Спирс с сыновьями
Певица Бритни Спирс со своими сыновьями от первого брака. Фото: google.com

"Дети не хотят общаться со своей матерью, поскольку она постоянно публикует в соцсетях фото в полуобнаженном виде, и ребятам стыдно за это перед своими друзьями и одноклассниками", – заявлял Кевин Федерлайн, комментируя ситуацию со скандалом с сыновьями.

Но дети Бритни Спирс надеются на то, что в будущем между ними и их матерью отношения будут лучше, но пока на это ничего не указывает.

Напомним, мы писали о том, что американская певица Бритни Спирс раскрыла подробности романа с Кевином Федерлайном.

Ранее мы рассказывали о том, что известная американская артистка Бритни Спирс поделилась самым откровенным из своей жизни.

Также мы сообщали о том, что популярная звезда Бритни Спирс опозорилась на публике.

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