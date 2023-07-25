Наталья Денисенко обратилась к хейтерам – актриса поблагодарила их за критику

Украинская актриса Наталья Денисенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса, телеведущая и режиссер Наталья Денисенко поделилась новыми фото из своего отдыха. Телезвезда заявила, что возвращается в Киев, и обратилась ко всем хейтерам, раскритиковавшим ее за купальник, в котором она недавно явилась на камеру.

Соответствующими снимками Наталья Денисенко поделилась в своем профиле в Instagram .

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Украинская актриса рассказала о том, каким выдался для нее отдых и поделилась своими планами относительно своей профессиональной деятельности. Кроме того, она обратилась ко всем хейтерам, раскритиковавшим ее за внешний вид.

"Спасибо всем хейтерам за такую активность под моим предыдущим постом. Печально конечно, что необычный купальник и естественное подтянутое тело вызывают у людей желание писать колючие комментарии, но это даже повеселило (потому что я точно знаю что именно побуждает людей писать подобное), ведь самое главное для меня то, что сказал об этих фото мой муж", — написала Наталья Денисенко.

Пользователи сети решили не проходить мимо и оставить свои комментарии под публикацией Натальи Денисенко.

Сыночек очень похож на папу. Мира, добра, выдержки дождаться Героя!! Победы, и передайте привет от меня, ваш Герой — один из самых любимых мной актеров

Как замечательно! Одни города с земли стерты, людям жить негде. А киевляне ездят на отдых, и никакой войны в стране вроде бы и нет. Совесть не мучает? Рыдали только, когда за Киев испугались... Бесстыжие

Другое дело, вид элегантный, настоящая мама, а то в купальниках… Как-то в такое время выставлять, в стране война, а вы все счастливы, но не напоказ же!!! Разденьтесь уже до гола, удивите!! Только чем, обычная))) как и все

Комментарии со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Наталья Денисенко показала себя в откровенном купальнике.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко призналась, делала ли она пластические операции.

Также мы сообщали о том, что известная телезвезда Наталья Денисенко рассказала о своем отдыхе в Турции.