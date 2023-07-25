Наталія Денисенко звернулася до хейтерів – акторка подякувала їм за критику

Українська акторка Наталія Денисенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка, телеведуча та режисерка Наталія Денисенко поділилася новими фото зі свого відпочинку. Телезірка заявила, що повертається до Києва, та звернулася до всіх хейтерів, які розкритикували її за купальник, в якому вона нещодавно з’явилася на камеру.

Відповідними знімками Наталія Денисенко поділилася в своєму профілі в Instagram.

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Українська акторка розповіла про те, яким видався для неї відпочинок, та поділилася своїми планами стосовно своєї професійної діяльності. Крім того, вона звернулася до всіх хейтерів, які розкритикували її за зовнішній вигляд.

"Дякую всім хейтерам за таку активність під моїм попереднім дописом. Сумно звичайно, що незвичний купальник і природнє підтягнуте тіло викликають у людей бажання писати колючі коментарі, але це навіть повеселило (бо я точно знаю що саме спонукає людей писати подібне), адже найголовніше для мене те, що сказав про ці фото мій чоловік", — написала Наталія Денисенко.

Користувачі мережі вирішили не проходити повз та залишити свої коментарі під публікацією Наталії Денисенко.

Синочок дуже схожий на татуся. Миру, добра, витримки дочекатися Героя!! Перемоги, і передайте привіт від мене, ваш Герой — один з найулюбленіших мною акторів

Як чудово! Одні міста з землі стерті, людям жити ніде. А кияни їздять на відпочинок, і жодної війни в країні начебто й немає. Совість не мучить? Ридали тільки, коли за Київ злякалися... Безсоромні

Інша річ, вигляд елегантний, справжня мама, а то в купальниках.. Якось у такий час виставляти, в країні війна, а ви всі щасливі, але не напоказ же!!! Роздягніться вже до гола, здивуйте!! Тільки чим, звичайна))) як усі

Коментарі зі сторінки Наталії Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наталії Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наталії Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Наталія Денисенко показала себе у відвертому купальнику.

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Наталія Денисенко зізналася, чи робила вона пластичні операції.

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