Стыдно ли певице Alyosha за ее русские песни – откровенная беседа с Деминым

Украинская певица Alyosha на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи Alyosha дала интервью Славе Демину. Во время него известная артистка рассказала о своей карьере и о русскоязычных песнях, которых у нее достаточно много.

Откровенное интервью с Alyosha Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Русскоязычные песни Alyosha

Украинская артистка рассказала, стыдно ли ей за песни на русском языке, которые она пела даже после 2014 года. Она признается, что это для нее настоящий опыт, и объяснила, что тогда она даже не задумывалась над этим.

"Мне не стыдно. Возвращаясь ко всем ситуациям, которые происходят в жизни, для меня это опыт. Тогда я не осознавала это, я делала это без всяких сомнений", — вспоминает известная украинская исполнительница Alyosha.

Певица Alyosha на интервью у Славы Демина в Киеве. Фото: скриншот с YouTube

Также Alyosha призналась, думала ли она когда-нибудь о том, чтобы ехать в Россию выступать, и рассказала, что она говорила своему продюсеру тогда.

"Я никогда не стремилась ехать в Россию, сколько он меня не пытался туда тащить. Я ему всегда отвечала однозначно. За миллионы долларов я бы не поехала туда. С детства я никогда не хотела в ту Россию, то ощущение всегда присутствовало, оно никуда не исчезло", — высказалась Alyosha.

Жена Тараса Тополи Alyosha на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Украинская артистка также рассказала о том, что сейчас с ее песнями, написанными на русском языке. Она объяснила, будет ли переводить собственные песни, которые уже стали хитами, на украинский язык, как это сделали другие звезды шоу-бизнеса.

"Меня просит мой нынешний концертный директор. Я несколько раз сидела с намерением это сделать. Я так не могу, у меня происходит это совершенно неконтролируемо. У меня много песен так появилось, несколько появилось за одну минуту. А иногда бывает, что я начинаю что-то писать, у меня три строчки, я понимаю, так, это я допишу через месяц", — объясняет певица.

Смена псевдонима

Недавно украинская певица призналась, что многие поклонники советуют ей изменить свое сценическое имя, поэтому она решила, что пора это сделать. Поэтому она обратилась к своей аудитории с просьбой помочь ей выбрать новый псевдоним.

Stories украинской певицы Alyosha. Фото: скриншот из Instagram

"На какой изменить Alyosha? Этот вопрос пока самый сложный, наверное. Поэтому я прошу вашей помощи. Подскажите, набрасывайте свои идеи, как бы вы хотели слышать певицу, которая сейчас перед вами? С каким именем вы хотели ее слышать? Сценическим именем?", — обратилась к публике жена Тараса Тополи.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Alyosha вернулась в Украину после заграницы.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская артистка Alyosha ответила всем хейтерам.

Также мы сообщали о том, что жена Тараса Тополи Alyosha представила новый альбом.