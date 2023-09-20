Чи соромно співачці Alyosha за її російські пісні – відверта розмові з Дьоміним

Українська співачка Alyosha на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі Alyosha дала інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час нього відома артистка розповіла про свою кар’єру та про російськомовні пісні, яких в неї досить багато.

Відверте інтерв’ю з Alyosha Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Російськомовні пісні Alyosha

Українська артистка розповіла, чи соромно їй за пісні російською мовою, які вона співала навіть після 2014 року. Вона зізнається, що це для неї є справжнім досвідом, та пояснила, що тоді вона навіть не замислювалася над цим.

"Мені не соромно. Повертаючись до всіх ситуацій, які відбуваються в житті, для мене це досвід. Тоді я не усвідомлювала це, я робила це без всіляких вагань", — згадує відома українська виконавиця Alyosha.

Співачка Alyosha на інтерв'ю у Слави Дьоміна в Києві. Фото: скриншот з YouTube

Також Alyosha зізналася, чи думала вона колись про те, щоб їхати до Росії виступати, та розповіла, що вона казала своєму продюсеру тоді.

"Я ніколи не прагнула їхати в Росію, скільки він мене не намагався туди тягнути. Я йому завжди відповідала однозначно. За мільйони доларів я би не поїхала туди. З дитинства я ніколи не хотіла в ту Росію, те відчуття завжди було присутнє, воно нікуди не зникло", — висловилася Alyosha.

Дружина Тараса Тополі Alyosha на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська артистка також розповіла про те, що зараз з її піснями, які були написані російською мовою. Вона пояснила, чи перекладатиме власні пісні, які вже стали хітами, українською мовою, як це зробили інші зірки шоу-бізнесу.

"Мене просить мій теперішній концертний директор. Я декілька разів сиділа з наміром це зробити. Я так не можу, у мене відбувається це абсолютно неконтрольовано. У мене багато пісень так з’явилося, декілька з’явилися за одну хвилину. А іноді буває, що я починаю щось писати, у мене три строчки, я розумію, так, це я допишу через місяць", — пояснює співачка.

Зміна псевдоніму

Нещодавно українська співачка зізналася, що багато шанувальників радять їй змінити своє сценічне ім’я, тому вона вирішила, що настав час це зробити. Тому вона звернулася до своєї аудиторії з проханням допомогти їй обрати новий псевдонім.

Stories української співачки Alyosha. Фото: скриншот з Instagram

"На який змінити Alyosha? Це запитання поки найскладніше, напевно. Тому я прошу вашої допомоги. Підкажіть, накидайте свої ідеї, як би ви хотіли чути співачку, яка зараз перед вами? З яким іменем ви хотіли її чути? Сценічним іменем?", — звернулася до публіки дружина Тараса Тополі.

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