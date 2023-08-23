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Певица Анастасия Приходько призналась, что начала злоупотреблять алкоголем

23 августа 2023 14:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анастасия Приходько начала злоупотреблять алкоголем – все из-за войны
Украинская певица Анастасия Приходько на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица, автор песен и заслуженная артистка Украины Настя Приходько дала откровенное интервью. В интервью известная исполнительница призналась в том, что она довольно часто пьет алкогольные напитки после того, как в Украине началась полномасштабная война.

Об этом Настя Приходько рассказала в интервью каналу "Власть vs Влащенко" в YouTube.

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Пристрастие к алкоголю

Украинская артистка заявила, что после 24 февраля 2022 года она начала часто пить алкогольные напитки. По ее словам, делать она это начала, в основном, для того, чтобы меньше нервничать и не демонстрировать своим детям тот факт, что что-то плохое происходит.

Скриншот из интервью Насти Приходько
Украинская певица Настя Приходько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Оказывается, Настя Приходько довольно часто употребляет водку, виски или все, что стоит у нее дома. Она отметила, что именно благодаря алкогольным напиткам она спокойна, когда в Украине начинаются воздушные тревоги или слышны взрывы в городе.

"Честно сказать, я пью, наверное, как и все. И это происходит довольно часто. У меня всегда стоит бутылочка "Мерло". Если очень громко, то можно и виски выпить, можно и водки. Можно и выпить коньяка. Одним словом — все, что есть дома", — признается украинская певица Настя Приходько.

Увеличение веса

Украинская артистка призналась, что в последнее время она не следит за своей фигурой и набрала десять килограммов лишнего веса. По словам Насти Приходько, не смотря на то, что она не злоупотребляет едой при стрессе, ее вес все равно увеличивается.

Stories Насти Приходько
Stories украинской певицы Насти Приходько. Фото: скриншот из Instagram

"Разговаривала с подругой, говорит, что это все от кортизола, неправильного питания, нервов. Хотя я не заедаю, не наедаюсь. Ем, как обычно. Но, как видите, что-то оно идет не так. И потому не могу ответить, как я себя держу в форме. Я стараюсь, но что-то не получается", — рассказала украинская певица.

Жизнь Насти Приходько

У украинской артистки есть трое детей: 13-летняя дочь Нана, восьмилетний сын Гордий и двухлетний сын Лука.

Настя Приходько с детьми
Украинская певица Настя Приходько со своими детьми. Фото: Instagram Насти Приходько

Что касается третьей беременности, то Настя ее тщательно скрывала от окружающих. Она признавалась, что хочет защитить своего ребенка от взрослого мира, поэтому ей пришлось скрывать беременность.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Настя Приходько отказалась выступать перед военными.

Ранее мы рассказывали, что артистка Настя Приходько выступила против перевода песен на украинский язык.

Также мы сообщали о том, что певица Настя Приходько осудила украинских звезд на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

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