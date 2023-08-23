Анастасія Приходько почала зловживати алкоголем – усе через війну

Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, авторка пісень та заслужена артистка України Настя Приходько дала відверте інтерв’ю. Під час інтерв’ю відома виконавиця зізналася в тому, що вона досить часто п’є алкогольні напої після того, як в Україні почалася повномасштабна війна.

Про це Настя Приходько розповіла під час інтерв’ю каналу "Власть vs Влащенко" в YouTube.

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Пристрасть до алкоголю

Українська артистка заявила про те, що після 24 лютого 2022 року вона почала часто пити алкогольні напої. За її словами, робити вона це почала, здебільшого, для того, щоб менше нервувати та не демонструвати своїм дітям той факт, що щось погане відбувається.

Українська співачка Настя Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, Настя Приходько досить часто вживає горілку, віскі або все те, що стоїть в неї вдома. Вона зазначила, що саме завдяки алкогольним напоям вона спокійна, коли в Україні починаются повітряні тривоги або чути вибухи в місті.

"Чесно сказати, я п'ю, напевно, як і всі. І це відбувається досить часто. У мене завжди стоїть пляшечка "Мерло". Якщо дуже гучно, то можна й віскі випити, можна й горілки. Можна й коньяку випити. Одним словом — все, що є вдома", — зізнається українська співачка Настя Приходько.

Збільшення ваги

Українська артистка зізналася, що останнім часом вона зовсім не стежить за своєю фігурою та набрала десять кілограмів зайвої ваги. За словами Насті Приходько, незважаючи на те, що вона не зловживає їжею при стресі, її вага все одно збільшується.

Stories української співачки Насті Приходько. Фото: скриншот з Instagram

"Розмовляла з подругою, каже, що це все від кортизолу, неправильного харчування, нервів. Хоча я не заїдаю, не наїдаюся. Їм, як звичайно. Але, як бачите, щось воно йде не так. І тому не можу відповісти, як я себе тримаю у формі. Я намагаюся, але щось не виходить", — розповіла українська співачка.

Життя Насті Приходько

В української артистки є троє дітей: 13-річна донька Нана, восьмирічний син Гордій та дворічний син Лука.

Українська співачка Настя Приходько зі своїми дітьми. Фото: Instagram Насті Приходько

Що стосується третьої вагітності, то Настя її ретельно приховувала від оточуючих. Вона зізнавалася, що хоче захистити свою дитину від дорослого світу, тому їй довелося приховувати вагітність.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Настя Приходько відмовилася виступати перед військовими.

Раніше ми розповідали про те, що артистка Настя Приходько виступила проти перекладу пісень на українську мову.

Також ми повідомляли про те, що співачка Настя Приходько засудила українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.