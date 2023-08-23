Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Співачка Анастасія Приходько зізналася, що почала зловживати алкоголем arrow

Співачка Анастасія Приходько зізналася, що почала зловживати алкоголем

23 серпня 2023 14:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Анастасія Приходько почала зловживати алкоголем – усе через війну
Українська співачка Анастасія Приходько на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, авторка пісень та заслужена артистка України Настя Приходько дала відверте інтерв’ю. Під час інтерв’ю відома виконавиця зізналася в тому, що вона досить часто п’є алкогольні напої після того, як в Україні почалася повномасштабна війна.

Про це Настя Приходько розповіла під час інтерв’ю каналу "Власть vs Влащенко" в YouTube.

Читайте також:

Пристрасть до алкоголю

Українська артистка заявила про те, що після 24 лютого 2022 року вона почала часто пити алкогольні напої. За її словами, робити вона це почала, здебільшого, для того, щоб менше нервувати та не демонструвати своїм дітям той факт, що щось погане відбувається.

Скриншот з інтерв'ю Насті Приходько
Українська співачка Настя Приходько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Виявляється, Настя Приходько досить часто вживає горілку, віскі або все те, що стоїть в неї вдома. Вона зазначила, що саме завдяки алкогольним напоям вона спокійна, коли в Україні починаются повітряні тривоги або чути вибухи в місті.

"Чесно сказати, я п'ю, напевно, як і всі. І це відбувається досить часто. У мене завжди стоїть пляшечка "Мерло". Якщо дуже гучно, то можна й віскі випити, можна й горілки. Можна й коньяку випити. Одним словом — все, що є вдома", — зізнається українська співачка Настя Приходько.

Збільшення ваги

Українська артистка зізналася, що останнім часом вона зовсім не стежить за своєю фігурою та набрала десять кілограмів зайвої ваги. За словами Насті Приходько, незважаючи на те, що вона не зловживає їжею при стресі, її вага все одно збільшується.

Stories Насті Приходько
Stories української співачки Насті Приходько. Фото: скриншот з Instagram

"Розмовляла з подругою, каже, що це все від кортизолу, неправильного харчування, нервів. Хоча я не заїдаю, не наїдаюся. Їм, як звичайно. Але, як бачите, щось воно йде не так. І тому не можу відповісти, як я себе тримаю у формі. Я намагаюся, але щось не виходить", — розповіла українська співачка.

Життя Насті Приходько

В української артистки є троє дітей: 13-річна донька Нана, восьмирічний син Гордій та дворічний син Лука.

Настя Приходько с детьми
Українська співачка Настя Приходько зі своїми дітьми. Фото: Instagram Насті Приходько

Що стосується третьої вагітності, то Настя її ретельно приховувала від оточуючих. Вона зізнавалася, що хоче захистити свою дитину від дорослого світу, тому їй довелося приховувати вагітність.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Настя Приходько відмовилася виступати перед військовими. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка Настя Приходько виступила проти перекладу пісень на українську мову. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Настя Приходько засудила українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз