Какие гонорары получает певица Оля Цибульская — Слава Демин выяснил всю правду

Певица Оля Цибульская на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот из YouTube

Популярная певица и ведущая Оля Цибульская дала откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с мужчиной известная исполнительница честно призналась, какие у нее гонорары, и рассказала о том, есть ли в ее гардеробе брендовые вещи.

Откровенное интервью с Олей Цибульской Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Украинская исполнительница утверждает, что она вкладывает деньги, получаемые во время карьеры, в важные вещи. Цибульская отметила, что у нее нет никаких брендовых вещей, поскольку они ей не нужны, и подчеркнула, что ей важно снимать клипы, писать песни и оплачивать труд своей команды.

"Зависит от ситуации. Я инвестирую назад, мне очень важно, чтобы машина ехала. Я до сих пор не имею брендовых сумок, у меня нет брендовых пальто. Во-первых, я не нуждаюсь в этом. Я всегда эти средства реинвестировала. Мне важно было продолжать снимать клипы, платить своей команде. Поэтому я всегда делаю так, чтобы все получили", — рассказала Оля Цибульская.

Украинская певица Оля Цибульская на интервью. Фото: скриншот из YouTube

Также украинская артистка признается, что она никогда не забирает весь гонорар от выступлений или ведения каких-либо мероприятий. Она рассказала о своем прошлом и о том, чего она сейчас очень хочет.

"У меня есть зарплата. Из каждого выступления у меня есть процентная сумма, которую я беру, но глобально — нет. Я очень хочу, чтобы украинский шоу-бизнес стал бизнесом. Я писала украинские песни, снимала украинские клипы, когда это не было модно. Я верю в то, что туда нужно привлекать средства", — также отметила украинская певица.

Написание книги

Недавно Оля Цибульская впервые выпустила собственную книгу под названием "ЦвіТи". В книге артистка обращается ко всем женщинам и дает им полезные советы. На своей странице в Instagram украинская певица показала фото с ней.

"Я написала книгу. Как полюбить себя? Я училась долго. Смотрела на идеальных, успешных и не понимала, в чем ключ. У них все легко и с улыбкой, а у меня как-то реально и без блеска. Где та точка, после которой не отворачиваешь глаз от зеркала? Себе в глаза смотреть страшно. Ибо не солжешь. Где победы, которые окрыляют? Где, бл*ха, взять силы на них, когда кажется, весь мир против тебя? Как перестать выгрызать в сердце кратер постоянной критикой? И кого пустить в сердце? Так, чтобы не бояться повернуться спиной", — подписала свои фото Оля Цибульская.

Певица Оля Цибульская со своей книгой. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня

Украинская певица также выпустила новую песню на эту книгу под названием "ЦвіТи", которая сразу же получила много прослушиваний. В ней Оля Цибульская обращается ко всем украинским женщинам.

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