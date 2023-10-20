Які гонорари отримує співачка Оля Цибульська — Слава Дьомін з'ясував усю правду

Співачка Оля Цибульська на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Популярна співачка і ведуча Оля Цибульська дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з чоловіком відома виконавиця чесно зізналася, які в неї гонорари, і розповіла про те, чи є в її гардеробі брендові речі.

Відверте інтерв’ю з Олею Цибульською Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Гонорари співачки

Українська виконавиця стверджує, що вона вкладає гроші, які отримує під час кар’єри, у важливі речі. Цибульська зазначила, що в неї немає ніяких брендових речей, адже вони їй не потрібні, і підкреслила, що їй важливо знімати кліпи, писати пісні та оплачувати працю своєї команди.

"Залежить від ситуації. Я інвестую назад, мені дуже важливо, щоб машина їхала. Я досі не маю брендових сумок, в мене немає брендових пальто. По-перше, я не маю потреби в цьому. Я завжди ці кошти реінвестувала. Мені важливо було продовжувати знімати кліпи, платити своїй команді. Тому я завжди роблю так, щоб всі отримали", — розповіла Оля Цибульська.

Українська співачка Оля Цибульська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також українська артистка зізнається, що вона ніколи не забирає весь гонорар від виступів чи ведіння якихось заходів. Вона розповіла про своє минуле і про те, чого зараз дуже хоче.

"В мене є зарплата. З кожного виступу у мене є відсоткова сума, яку я беру, але глобально — ні. Я дуже хочу, щоб український шоу-бізнес став бізнесом. Я писала українські пісні, знімала українські кліпи, коли це не було модно. Я вірю в те, що туди треба залучати кошти", — також зазначила українська співачка.

Написання книги

Нещодавно Оля Цибульська вперше випустила власну книгу під назвою "ЦвіТи". У книзі артистка звертається до всіх жінок і дає їм корисні поради. На своїй сторінці в Instagram українська співачка показала фото з нею.

"Я написала книгу. Як полюбити себе? Я вчилася довго. Дивилась на ідеальних, успішних і не розуміла, в чому ключ. У них все легко і з посмішкою, а у мене якось реально і без блискіток. Де та точка, після якої не відвертаєш очей від дзеркала? Собі в очі дивитись страшно. Бо не збрешеш. Де перемоги, які окриляють? Де, бл*ха, взяти сили на них, коли здається, весь світ проти тебе? Як перестати вигризати в серці кратер постійною критикою? І кого пустити в те серце? Так, щоб не боятись повернутись спиною", — підписала свої фото Оля Цибульська.

Співачка Оля Цибульська зі своєю книгою. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня

Українська співачка також випустила нову пісню на цю книгу під назвою "ЦвіТи", яка одразу ж отримала багато прослуховувань. У ній Оля Цибульська звертається до всіх українських жінок.

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