Тина Кароль не на шутку обидела молодую артистку – отдала право другой звезде

Украинская певица Тина Кароль во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница по имени SKYLERR, которая стала популярной после песни "Вечорниці", рассказала о неприятной ситуации. Оказывается, известная артистка Тина Кароль пообещала предоставить право девушке на кавер на свою песню, но его получила не она.

Подробности скандала рассказал украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале в YouTube.

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Подробности

Молодая украинская артистка SKYLERR отметила, что еще зимой она записала кавер на легендарную песню Тины Кароль "Выше облаков", переведя ее на украинский язык. Но певица не получила разрешения на исполнение.

Вместо нее право было предоставлено молодому артисту SHUMEI, который тоже недавно только появился в шоу-бизнесе. По словам SKYLERR, после того, как она поделилась кавером в социальной сети, его пересмотрели миллионы пользователей.

"Миллионы просмотров, но я не имею права исполнять эту песню, ее отдали SHUMEI. Мне действительно обидно, но есть как есть", — отметила под своим кавером в TikTok молодая украинская исполнительница.

Блогер Богдан Беспалов решил прокомментировать данную ситуацию, вступившись за Тину Кароль. По его словам, каждый украинский артист сам выбирает, кто будет исполнять его песню. Впрочем, кавер SHUMEI ему понравился больше, чем новая версия песни SKYLERR, поэтому он обратился к молодой звезде.

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

"Если быть субъективным, но полагаться на свой слух, я бы сказал, что исполнение SHUMEI гораздо лучше, чем твой кавер. SKYLERR — достаточно талантливая девочка, и я не думаю, что кавер на песню "Выше облаков" мог как-то поднять выше небес карьеру SKYLERR. Поэтому это хайп ради хайпа", — утверждает украинский блогер.

Легендарная песня Тины Кароль

В 2006 году украинская певица выпустила песню о любви под названием "Выше облаков", которая сразу стала очень популярной. Сама же Тина Кароль до войны использовала русский язык в своей карьере, но сейчас она пишет исключительно украинские песни и не исполняет этот хит.

Впрочем, ее вдруг решили освежить молодые исполнители SHUMEI и SKYLERR, записавшие каверы на этот хит на украинском языке.

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