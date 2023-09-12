Тіна Кароль не на жарт образила молоду артистку – віддала право іншій зірці

Українська співачка Тіна Кароль під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця на ім’я SKYLERR, яка стала популярною після пісні "Вечорниці", розповіла про неприємну ситуацію. Виявляється, відома артистка Тіна Кароль пообіцяла надати права дівчині на кавер на свою пісню, але його отримала не вона.

Подробиці скандалу розповів український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі в YouTube.

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Молода українська артистка SKYLERR зазначила, що ще взимку вона записала кавер на легендарну пісню Тіни Кароль "Выше облаков", переклавши її на українську мову. Але співачка не отримала дозволу на виконання.

Замість неї право було надано молодому артистові SHUMEI, який теж нещодавно тільки з’явився у шоу-бізнесі. За словами SKYLERR, після того, як вона поділилася кавером у соціальній мережі, його передивилися мільйони користувачів.

"Мільйони переглядів, але я не маю права виконувати цю пісню, її віддали SHUMEI. Мені справді прикро, але є як є", — зазначила під своїм кавером у TikTok молода українська виконавиця.

Блогер Богдан Беспалов вирішив прокоментувати цю ситуацію, заступившись за Тіну Кароль. За його словами, кожен український артист сам обирає, хто виконуватиме його пісню. Втім, кавер SHUMEI йому сподобався більше, аніж нова версія пісні від SKYLERR, тому він звернувся до молодої зірки.

Український блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

"Якщо бути суб’єктивним, але покладатися на свій слух, я би сказав, що виконання SHUMEI набагато краще, ніж твій кавер. SKYLERR — досить талановита дівчинка, і я не думаю, що кавер на пісню "Выше облаков" міг якось підняти вище небес кар'єру SKYLERR. Тому це хайп заради хайпу", — стверджує український блогер.

Легендарна пісня Тіни Кароль

У 2006 році українська співачка випустила пісню про кохання під назвою "Выше облаков", яка одразу ж стала дуже популярною. Сама ж Тіна Кароль до війни використовувала російську мову у своїй кар’єрі, але зараз вона пише виключно українські пісні та не виконує цей хіт.

Втім, її раптом вирішили освіжити молоді виконавці SHUMEI та SKYLERR, які записали кавери на цей хіт українською мовою.

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