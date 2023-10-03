Анне Тринчер внезапно стало плохо - трудно было даже разговаривать

Украинская певица Анна Тринчер в интервью на канале "ЗАЇНЬКА". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер рассказала о проблемах со здоровьем. Известная артистка призналась, что во Львове, где она должна выступать, ей вдруг стало плохо, поэтому пришлось вызвать врача, который сделал ей уколы.

Об этом Анна Тринчер рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Украинская знаменитость приехала во Львов, чтобы дать собственное концертное шоу, но ей вдруг стало плохо. Как утверждает сама Анна Тринчер, у нее очень сильно начал болеть живот, а потом у нее началась тошнота, из-за чего ей даже тяжело было разговаривать.

"Утром, приехав во Львов, мне стало плохо. Болел живот, все утро я провела в туалете, меня сильно тошнило. Знаете, такое состояние, что даже говорить тяжело", — призналась известная украинская исполнительница, актриса и блогерша Анна Тринчер.

Stories Анны Тринчер со Львова. Фото: скриншот из Instagram

Чтобы подготовить популярную артистку к концерту, ей пришлось вызвать врача, который сделал ей уколы, чтобы снять боль. Благодаря этому Анне удалось выступить на концерте. Позже, чтобы сразу же прояснить ситуацию и предотвратить слухи о беременности, она заявила, что не беременна.

Stories Анны Тринчер с процессом уколов. Фото: скриншот из Instagram

Stories Анны Тринчер с обращением к публике. Фото: скриншот из Instagram

Публикация певицы

Позже на своей странице в Instagram Анна Тринчер разместила видео, где можно увидеть сам процесс уколов. Она продемонстрировала свою реакцию на процедуру и сама высмеяла ее.

"Теперь уже моя постоянная рубрика "Простите за #сенсетивконтент". ПРИДУМАЙТЕ ПОДПИСЬ! Вот такие бьюти-процедуры перед выходом на сцену! Как вам, девчоночки?" — подписала свои кадры украинская певица и блогерша.

Публикация со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Реакция фолловеров

Под этим видео сразу же начали появляться разные комментарии, где люди стали высказываться по поводу кадров на странице исполнительницы.

С начала подумаешь: "Всего только два укола, ничего страшного", но потом

Когда мама сказала, что будет не больно

Мои бьюти-процедуры сейчас: много обезболивающих таблеток и в очередной раз градусник показывает заниженную температуру. И ты поправляйся скорее

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Смелость быть собой

Украинская артистка никогда не стесняется показывать себя с разных сторон, в частности, в плохом состоянии. К примеру, не так давно Анна показывала себя после стоматолога. На видео можно увидеть, как у нее распухло лицо после того, как она вырвала зубы.

"24 оттенка Анечки Тринчер… Мдааа, честно, я думала, что после маммопластики вырвать зубы для меня будет, как моргнуть глазами. Но, к сожалению, есть невозможно, смотреть на себя невозможно, такое ощущение, что щеки постоянно кто-то растягивает. От еды кайфа не получаешь, от этого еще больше бесишься;) Если бы я знала, что такая реабилитация, никогда бы на это не решилась", — подписала артистка свои фотографии.

Публикация со страницы украинской певицы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

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