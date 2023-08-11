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"Становится одной из тысяч "инста-див"": Лесю Никитюк пристыдили за изменение внешности

11 августа 2023 13:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леся Никитюк показала, как она изменилась – в сети раскритиковали
Украинская ведущая Леся Никитюк во Львове: Фото: instagram.com/p/CuT8zAgtvTX/?img_index=1
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Одна из самых популярных украинских телеведущих, ведущая шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк показала себя в коллекции украинского бренда. Известная телеведущая показала себя в костюме белого цвета, показав свое стройное тело на камеру.

Соответствующие фотографии Леся Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация Леси Никитюк

Украинская телеведущая показала себя на съемках коллекции бренда одежды Rikky Hype. На фотографиях Леся Никитюк позирует на камеру в топике и белой юбке. Этот образ четко выделяет стройную фигуру украинской телезвезды.

При этом, сам украинский бренд отметил, что Леся является олицетворением красоты и уверенности. Бренд решил сделать масштабную распродажу коллекции, в которой была одета Леся Никитюк.

"Леся Никитюк избрана героиней нашего последнего видео-кампейна не просто так. Она — олицетворение настоящести, красоты и уверенности. А также ей невероятно подходят наши вещи. На Лесе — юбка и топ из летней коллекции, на которую мы с этой же минуты объявляем масштабный sale!", — написали на странице украинского бренда Rikky Hype.

Публикация Леси Никитюк
Публикация украинской телеведущей Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков украинской телеведущей не заставили ждать себя. В них люди начали высказывать свое мнение по поводу того, как за последнее время изменилась Леся Никитюк.

  • "Олицетворение настоящести". Чуть не соответствует действительности, потому Леся зачем-то себя перерабатывает и становится одной из тысяч "инста-див"
  • И Леся красавица, и одежда классная, вот можно же просто похвалить, а не злые комменты писать, типа все здесь идеальные
  • Где на этом фотошопе настоящесть? Я уважаю и люблю Лесю, и не имею ничего против процедур красоты. Но не надо писать, что эта внешность вся настоящая, не обманывайте людей
  • Пусть лучше нос укоротит, а то губы на фоне длинного носа как-то еще хуже выглядят.
  • Леся Никитюк — олицетворение настоящести, красоты и уверенности — СУПЕР!
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Леси Никитюк
Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Радикальное изменение внешности

В последнее время украинцы заметили, что Леся Никитюк совсем перестала быть похожей на себя. Люди видят в ней изменения как лица, так и фигуры с гардеробом. 

Леся Никитюк
Украинская ведущая Леся Никитюк на прогулке в Киеве. Фото: instagram.com/p/CufIEs8NR9v/?img_index=3

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала рекламу заправки ОККО.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Леся Никитюк поиздевалась над скандальным сериалом.

Также мы сообщали о том, что популярная телезвезда Леся Никитюк высказалась о слухах касательно ее личной жизни.

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