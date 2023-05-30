Макс Барских рассказал о своих выступлениях во время войны – артист вспомнил состояние жертвы

Украинский певец Макс Барских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, композитор и автор песен Макс Барских поделился своими переживаниями. Популярный исполнитель вспомнил, как в начале войны он не знал, зачем он выступает на сцене, и рассказал о своих концертах в некоторых странах и городах.

Соответствующую публикацию Макс Барских разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Последние полтора года, каждый раз делая шаг на сцену, я спрашиваю себя, для чего я здесь… В первые месяцы войны не было ответа, который бы устраивал меня. Но сейчас я четко осознаю, о чем мое каждое выступление. Именно такие выступления, как в Польше и Казахстане подпитывают меня и придают уверенности. Мы, артисты Украины, должны делать все, чтобы Украина звучала во всех уголках мира, чтобы история нашего сопротивления наших людей вдохновляла другие страны. Это не о состоянии жертвы, а именно об уверенности в победу и гордость за то, кто мы являемся", — написал Макс Барских.

Украинский исполнитель вспоминает, как в некоторых городах зрители на его концертах поднимают украинские флаги. По словам Макса Барских, это настоящее единство людей по всему миру.

Украинский певец Макс Барских в Warner Music Poland. Фото: instagram.com/p/CsG5jDtoCKw/

"Это о мгновении, когда Алматы, Астана, Варшава, Вроцлав, Краков с уважением поднимают сине–желтую символику! Это о единстве людей. Меня очень радует, когда искренние казахи подпевают мои новые песни на украинском, понимая сердцем о чем они. Казахстан, я спасибо за гостеприимство и тепло!" — добавил украинский певец.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Макс Барских рассказал о поддержке Казахстана.

Раньше мы рассказывали о том, что популярный артист Макс Барских показал себя на коне в новом клипе.

Также мы сообщали о том, что украинский исполнитель Макс Барских рассказал, на что он собирает деньги.