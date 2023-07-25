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Старые пупсы и первые куклы Барби: Даша Астафьева вспомнила свое детство

25 июля 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даша Астафьева о своем детстве – артистка вспомнила времена первых кукол Барби
Украинская певица Даша Астафьева на презентации новой коллекции бренда Gianvito Rossi. Фото: instagram.com/p/CuOYW6tNJQf/?img_index=9
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева вспомнила о своем детстве. Популярная исполнительница рассказала о том, как она создавала в детстве одежду для кукол и о том, как она хотела подружиться с девочками своими игрушками.

Об этом Даша Астафьева рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

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Украинская артистка рассказала, что в детстве она общалась почти с одними мальчиками, поэтому у нее было много игрушек для мальчиков. Но однажды Даша начала вязать, создавая все больше и больше разных стильных вещей.

Даша Астафьева
Украинская артистка Даша Астафьева на фотосессии в Киеве. Фото: instagram.com/p/CvFtPFQtDxm/?img_index=4

"В руки попала котоновая нить и крючок для вязания. Сначала вязались каракули, потом — вполне оригинальные клочки, салфетки. Они стали элементами одежды ненавистным ранее советским нимфам", — написала Даша Астафьева.

Также украинская певица вспомнила, как она выбрасывала старую одежду и вязала новую для своих пупсов. Впоследствии, когда маленькая Даша создала новую одежду для своих игрушек, она вынесла их на улицу, чтобы подружиться с девочками, которые жили недалеко от нее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Astafieva (@da_astafieva)

"Толпа — это была очередь тех, кто хотел хоть одним глазком увидеть чудо... Чудом оказалась импортная Барби, подарок тети девочке из четвертого подъезда — божество, с соответствующими формами, личиком, волосами и нарядами, а главное, гнущимися руками и ногами! Йой, да и только. Амазонки растворились, как и все мои эго-планы", — также написала украинская артистка. 

Напомним, мы писали, что украинская певица Даша Астафьева показала себя на стильной фотосессии.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Даша Астафьева впервые описала своего возлюбленного.

Также мы сообщали о том, что певица, модель и актриса Даша Астафьева рассказала о своей бабушке из Днепропетровской области.

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