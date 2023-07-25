Даша Астафьева о своем детстве – артистка вспомнила времена первых кукол Барби

Украинская певица Даша Астафьева на презентации новой коллекции бренда Gianvito Rossi. Фото: instagram.com/p/CuOYW6tNJQf/?img_index=9

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева вспомнила о своем детстве. Популярная исполнительница рассказала о том, как она создавала в детстве одежду для кукол и о том, как она хотела подружиться с девочками своими игрушками.

Об этом Даша Астафьева рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

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Украинская артистка рассказала, что в детстве она общалась почти с одними мальчиками, поэтому у нее было много игрушек для мальчиков. Но однажды Даша начала вязать, создавая все больше и больше разных стильных вещей.

Украинская артистка Даша Астафьева на фотосессии в Киеве. Фото: instagram.com/p/CvFtPFQtDxm/?img_index=4

"В руки попала котоновая нить и крючок для вязания. Сначала вязались каракули, потом — вполне оригинальные клочки, салфетки. Они стали элементами одежды ненавистным ранее советским нимфам", — написала Даша Астафьева.

Также украинская певица вспомнила, как она выбрасывала старую одежду и вязала новую для своих пупсов. Впоследствии, когда маленькая Даша создала новую одежду для своих игрушек, она вынесла их на улицу, чтобы подружиться с девочками, которые жили недалеко от нее.

"Толпа — это была очередь тех, кто хотел хоть одним глазком увидеть чудо... Чудом оказалась импортная Барби, подарок тети девочке из четвертого подъезда — божество, с соответствующими формами, личиком, волосами и нарядами, а главное, гнущимися руками и ногами! Йой, да и только. Амазонки растворились, как и все мои эго-планы", — также написала украинская артистка.

Напомним, мы писали, что украинская певица Даша Астафьева показала себя на стильной фотосессии.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Даша Астафьева впервые описала своего возлюбленного.

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