Даша Астафьева о своем детстве – артистка вспомнила времена первых кукол Барби

Старые пупсы и первые куклы Барби: Даша Астафьева вспомнила свое детство
Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева вспомнила о своем детстве. Популярная исполнительница рассказала о том, как она создавала в детстве одежду для кукол и о том, как она хотела подружиться с девочками своими игрушками.
Об этом Даша Астафьева рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
Украинская артистка рассказала, что в детстве она общалась почти с одними мальчиками, поэтому у нее было много игрушек для мальчиков. Но однажды Даша начала вязать, создавая все больше и больше разных стильных вещей.
"В руки попала котоновая нить и крючок для вязания. Сначала вязались каракули, потом — вполне оригинальные клочки, салфетки. Они стали элементами одежды ненавистным ранее советским нимфам", — написала Даша Астафьева.
Также украинская певица вспомнила, как она выбрасывала старую одежду и вязала новую для своих пупсов. Впоследствии, когда маленькая Даша создала новую одежду для своих игрушек, она вынесла их на улицу, чтобы подружиться с девочками, которые жили недалеко от нее.
"Толпа — это была очередь тех, кто хотел хоть одним глазком увидеть чудо... Чудом оказалась импортная Барби, подарок тети девочке из четвертого подъезда — божество, с соответствующими формами, личиком, волосами и нарядами, а главное, гнущимися руками и ногами! Йой, да и только. Амазонки растворились, как и все мои эго-планы", — также написала украинская артистка.
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