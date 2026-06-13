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Главная Гламур Стилисты назвали юбку, которая понадобится каждой этим летом

Стилисты назвали юбку, которая понадобится каждой этим летом

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 06:50
Трендовая юбка этого лета, которая подходит женщинам любого возраста
Девушка в юбке. Фото: magnific

Этим летом тренды продолжают удивлять и стилисты ввиду них советуют отказаться от сложного кроя в одежде. Главным хитом сезона официально стала простая юбка-слип длины миди. Она стала популярной после того, как в начале мая Кендалл Дженнер появилась на публике в лаконичной белой юбке в бельевом стиле.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какую юбку стилисты советуют носить этим летом

На самом деле этот тренд пытался пробиться еще зимой. Правда, тогда девушки прятали шелковые модели под длинными пальто и комбинировали их с высокими сапогами и теплыми колготками. Сейчас, когда на улице наконец-то жара, прятать такую красоту больше нет смысла — улицы городов буквально заполонили образы с этим легким элементом гардероба.

Спідниця, яка завоювала прихильниць у модниць
Атласная белая юбка. Фото из Instagram

В прошлом году все сходили с ума от вещей в стиле The Row или Prada — с обилием кружева, перьев, вышивки и объемных деталей. Однако пышность и эксцентричность быстро утомляют. Сейчас в трендах уверенно держится минимализм: никакого лишнего декора, бисера или сложных аппликаций. В первую очередь заботимся о собственном комфорте.

Довга спідниця набирає популярності
Юбка из льна. Фото из Instagram

В выборе материала тоже ориентируйтесь исключительно на свои ощущения и погоду за окном. Стилисты лишь отметили, что в тренде:

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  • классический шелк или атлас;
  • тонкий, приятный к телу трикотаж;
  • невесомый хлопок или немного мятый, расслабленный лен.

Важно лишь то, чтобы длина была строго миди, где-то на уровне колена. Мини и макси оставьте для других случаев, ведь именно средняя длина создает тот самый сдержанный и одновременно утонченный силуэт.

Ранее мы писали о том, какая вещь может стать основой для десятков образов этим летом. Возможно, это та самая универсальная вещь, которую вы искали.

Также Новини.LIVE сообщали, какие вещи в стиле 90-х сейчас все чаще можно увидеть на модницах. Звездные образы, которые можно подстроить под себя в этом сезоне.

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Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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