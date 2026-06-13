Трендова спідниця цього літа, яка пасує жінкам будь-якого віку

Дівчина в спідниці. Фото: magnific

Цього літа тренди продовжують дивувати і стилісти зважаючи на них радять відмовитися від складного крою в одязі. Головним хітом сезону офіційно стала проста спідниця-сліп довжини міді. Вона стала популярною після того, як на початку травня Кендалл Дженнер з'явилася на публіці в лаконічній білій спідниці в білизняному стилі.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Яку спідницю стилісти радять носити цього літа

Насправді цей тренд намагався пробитися ще взимку. Щоправда, тоді дівчата ховали шовкові моделі під довгими пальтами та комбінували їх із високими чоботами й теплими колготками. Зараз, коли на вулиці нарешті спека, ховати таку красу більше немає сенсу — вулиці міст буквально заполонили образи з цим легким елементом гардероба.

Атласна біла спідниця. Фото з Instagram

Минулого року всі божеволіли від речей у стилі The Row чи Prada — з великою кількістю мережива, пір'я, вишивки та об'ємних деталей. Проте пишність і ексцентричність швидко втомлюють. Зараз в трендах упевнено тримається мінімалізм: жодного зайвого декору, бісеру чи складних аплікацій. В першу чергу дбаємо про власний комфорт.

Cпідниця з льону. Фото з Instagram

У виборі матеріалу теж орієнтуйтеся виключно на свої відчуття та погоду за вікном. Стилісти лише відзначили, що в тренді:

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класичний шовк або атлас;

тонкий, приємний до тіла трикотаж;

невагома бавовна або трохи м'ятий, розслаблений льон.

Важлива лише те, щоб довжина була строго міді, десь на рівні коліна. Міні та максі залиште для інших випадків, адже саме середня довжина створює той самий стриманий і водночас витончений силует.

Раніше ми писали про те, яка річ може стати основою для десятків образів цього літа. Можливо, це та сама універсальна річ, яку ви шукали.

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