Самая стильная стрижка на лето 2026: все просят у мастеров именно ее

Девушка с красивой стрижкой. Фото: magnific

Летом часто хочется обновить маникюр и, конечно, сделать новую прическу, чтобы не тратить много времени на сложные укладки перед вечерними прогулками. Если вы именно сейчас ищете идею для похода к стилисту, присмотритесь к главному хиту этого сезона — стрижке Cloud Cut.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажет подробнее о ней.

Это максимально легкая и воздушная прическа, которая стала идеальным ответом на тренд естественности, который сейчас царит в бьюти-индустрии.

Почему эта стрижка стала настолько популярной

Секрет Cloud Cut кроется в особой технике стрижки. Мастер делает очень плавные, порой почти незаметные глазу каскадные переходы по всей длине. Волосы как будто прореживаются изнутри, благодаря чему исчезает ощущение тяжести, но появляется роскошный естественный объем.

Вот несколько причин, почему от нее все в восторге:

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Стрижка подходит многим. Поскольку мастер подбирает длину и уровень прядей индивидуально, она идеально скорректирует любую форму лица, подчеркнув только достоинства.

Прическа выглядит удачно, даже если вы просто высушили голову без специального фена.

Лучше всего эта стрижка раскрывается на средних и длинных волосах. Однако, если вы носите удлиненное каре (lob), этот метод придаст ему французского шика и динамики, чем-то напоминая расслабленный итальянский боб.

Одним словом, эта прическа подойдет тем, кто хочет освежить образ, но не готов кардинально прощаться с длиной. Она добавляет волосам заметной легкости и романтичности, которая так подходит к летнему настроению. Достаточно лишь легкого дуновения ветра, чтобы ваша прическа заиграла по-новому.

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