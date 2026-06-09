Найстильніша стрижка на літо 2026: усі просять у майстрів саме її

Дівчина з гарною стрижкою. Фото: magnific

Влітку часто хочеться оновити манікюр і, звісно, зробити нову зачіску, щоб не витрачати багато часу на складні укладки перед вечірніми прогулянками. Якщо ви саме зараз шукаєте ідею для походу до стиліста, придивіться до головного хіта цього сезону — стрижки Cloud Cut.

Новини.LIVE з посиланням на Vogue розповість детальніше про неї.

Це максимально легка та повітряна зачіска, яка стала ідеальною відповіддю на тренд природності, що зараз панує в б'юті-індустрії.

Чому ця стрижка стала настільки популярною

Секрет Cloud Cut криється в особливій техніці стрижки. Майстер робить дуже плавні, часом майже непомітні оку каскадні переходи по всій довжині. Волосся начебто проріджується зсередини, завдяки чому зникає відчуття важкості, але з'являється розкішний природний об'єм.

Ось кілька причин, чому від неї всі в захваті:

Читайте також:

Стрижка підходить багатьом. Оскільки майстер підбирає довжину та рівень пасом індивідуально, вона ідеально скоригує будь-яку форму обличчя, підкресливши лише переваги.

Зачіска має вдалий вигляд, навіть якщо ви просто висушили голову без спеціального фену.

Найкраще ця стрижка розкривається на середньому та довгому волоссі. Проте, якщо ви носите подовжене каре (lob), цей метод додасть йому французького шику та динаміки, чимось нагадуючи розслаблений італійський боб.

Одним словом, ця зачіска підійде тим, хто хоче освіжити образ, але не готовий кардинально прощатися з довжиною. Вона додає волоссю помітної легкості та романтичності, яка так пасує до літнього настрою. Достатньо лише легкого подиху вітру, щоб ваша зачіска заграла по-новому.

Раніше Новини.LIVE писали про те, яке фарбування може додати об'єму вашому волоссю. Набирає популярності техніка Peekaboo highlights.

Також ми повідомляли, які легендарні стрижки з 90-х зараз активно підкорюють тренди. Мова про три варіанти, які можна розглянути для себе.