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"Грусть и боль": Лилия Ребрик довела украинцев до слез чувственными семейными кадрами

12 июля 2023 11:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Лилия Ребрик тронула украинцев чувственными кадрами – публика не сдержала слез
Украинская телеведущая Лилия Ребрик во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась трогательными семейными кадрами. Украинская ведущая показала, как ее маленькие дочери, которые вместе с ней уехали в путешествие на поезде, прощались со своим папой на вокзале, который остался в Киеве.

Соответствующими кадрами Лилия Ребрик поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская ведущая уехала в путешествие вместе со своими двумя маленькими дочерьми. К сожалению, ее муж не смог поехать вместе с ними из-за военного положения в стране, поэтому остался в Киеве. Лилия показала, как ее дочери прощались с папой на киевском вокзале, тронув украинцев.

На видео можно увидеть, как они втроем сидят в поезде, а мужчина стоит на вокзале. Когда поезд уехал, а мужчина исчез из виду, маленькая дочь Лилии расплакалась, не увидев папы.

"Оставили отца в Киеве и едем в первое путешествие без него! Я уже представляю, как они встретятся после разлуки @andrii_dykyi PS Видео смотреть до конца! Вот что значит — непредсказуемый финал", — написала Лилия Ребрик.

Многие подписчики украинской телеведущей и актрисы не смогли промолчать и поделились своими впечатлениями от просмотра ее семейных кадров. Люди начали писать много слов касательно видео, оставляя трогательные комментарии.

  • Эмоции ребенка подтверждают идеальность Отца с Большой буквы, вы молодцы, прекрасная семья!!! Плакала вместе с Полей!!!
  • Моя была так же реагировала на отъезд папы в ВСУ. Все норм, все весело, а потом как накрыло
  • Спасибо, что поделились такими искренними эмоциями, я тоже плакала в конце, почувствовала детскую грусть и боль. Правильно написали, что это еще раз подтверждает, что дети имеют хорошего отца, и эта любовь взаимна, очень приятно
  • Божечки, ну как же это трогательно) Папина дочь
Комментарии со страницы Лилии Ребрик
Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Лилии Ребрик
Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Лилии Ребрик
Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как война повлияла на ее дочь.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Лилия Ребрик отреагировала на хейт со стороны публики из-за ее внешнего вида.

Также мы сообщали, что телеведущая и актриса Лилия Ребрик призналась, что перед войной она приобрела дом.

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