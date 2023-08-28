Наталья Денисенко вспомнила, что она чувствовала в начале войны – думала, что конец

Украинская актриса Наталья Денисенко на интервью у Анатолия Анатолича. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса Наталья Денисенко дала откровенное интервью ведущему Анатолию Анатоличу. Во время интервью украинская телезвезда вспомнила, что она чувствовала в начале полномасштабной войны, и рассказала, какие мысли у нее возникали тогда.

Соответствующее интервью с участием Натальи Денисенко разместили на канале "Зе Интервьюер" в YouTube.

Читайте также:

Начало войны для актрисы

Известная телезвезда вспомнила, как все начиналось и куда ее повез муж, который сейчас служит на фронте. Тогда Наталья Денисенко совсем не знала, что будет дальше, и не понимала, как вообще это может происходить в ее стране. Актриса думала, что это конец ее жизни.

Украинская актриса Наталья Денисенко на интервью у Анатолия Анатолича. Фото: скриншот с YouTube

"Когда все началось, и когда муж нас вывез с сыном в Яремче, у меня была такая депрессия... Мне казалось, что это конец. Я вообще не думала, что что-то может быть, какие-то сериалы. Вообще, чем я занималась, что я делала для своей страны? Мы снимали сериалы на русском языке, которые продавали и в р*шке, и у нас показывали... Я не понимала, что вообще происходит у нас в стране", — вспоминает украинская актриса.

Более того, тогда телезвезда вообще думала, что ее актерская карьера окончательно оборвалась. Также она чувствовала угрызения совести из-за того, что она когда-то снималась в России. Впрочем, однажды Наталье удалось выйти из этого состояния.

"Твоя жизнь проносится, и ты понимаешь, что ты не ничего не сделал, а ты все сделал для того, чтобы эта война произошла. У меня был такой излом, очень тяжело было. Я думала, что вообще уже не буду актрисой. Какие там мультики, какие съемки. Но мы вышли из этой депрессии, из-за этого упадка", — также признается Наталья Денисенко.

Что известно о ее муже?

Еще в начале полномасштабной войны муж актрисы Андрей Фединчик вступил в ряды ВСУ и пошел защищать родную страну. Поэтому Наталья Денисенко довольно редко с ним видится. А недавно она вообще сказала, что ее любимый стал другим во время службы.

Украинская актриса Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком. Фото: Instagram Натальи Денисенко

По ее словам, война изменила не только ее мужа, но и ее саму и всех украинцев.

Украинская актриса Наталья Денисенко со своим мужем Андреем Фединчиком в одном из киевских парков. Фото: Instagram Натальи Денисенко

"Иногда думаю, что после завершения войны мне нужно будет заново знакомиться со своим мужем. Он стал другим человеком. Но война изменила и меня, мои взгляды на жизнь, мое отношение к культуре, языку, стране… Думаю, всех жен военных ожидает испытания. Нам нужно будет учиться жить вместе с нашими любимыми заново", — отмечает Наталья Денисенко.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как она чуть не погибла от вражеских обстрелов в Чернигове.

Ранее мы рассказывали о том, что известная актриса Наталья Денисенко высказалась о скандале вокруг ведущего Владимира Остапчука.

Также мы сообщали, что украинская телезвезда Наталья Денисенко показала себя в пикантном виде.