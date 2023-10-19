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Грустный Дантес обратился к украинцам с важным признанием

19 октября 2023 13:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дантес срочно обратился к украинцам — устал быть веселым
Певец Владимир Дантес в клипе на свою песню "Кити". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский певец, ведущий и участник шоу "Я люблю Украину" Владимир Дантес записал важное видеообращение. Популярный артист рассказал о том, что у него не будет промо на концерт, и заявил, что он устал быть веселым.

Соответствующее обращение Владимир Дантес разместил на своей странице в Instagram.

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Обращение звезды

Украинский исполнитель отметил, что он не будет показывать промо и призывать людей приходить на его сольный концерт, который состоится четвертого ноября в столице. Владимир Дантес признался, что он устал быть веселым.

"Привет! Здесь должно быть промо моего концерта четвертого ноября в Киеве, но промо не будет. Потому что я не знаю, как делать сейчас промо и говорить: "Эй, приходите на концерт!" Я устал быть веселым и делать вид, что все классно, быть сильным! Война продолжается и будет продолжаться…", — начал свое обращение Владимир Дантес.

Владимир Дантес
Украинский певец Владимир Дантес на своем выступлении. Фото: Instagram Владимира Дантеса

В частности, бывший муж певицы Нади Дорофеевой вспомнил выступление в Харькове и рассказал о войне в Израиле, где находится его брат с семьей. Дантес отметил, что он не знает, как сейчас приглашать своих поклонников на концерты.

"Недавно были в Харькове, делали выступления. Ты видишь глаза военных, которые тоже в ах*ре, все в ах*ре... Война в Израиле, где мой брат с женой... Но я реально не знаю, как я сейчас в таком п*издеце полном могу говорить вам сейчас: "Эй, приходите на концерт!" Единственное, что меня все время держит, — это этот момент, когда я за кулисами перед каждым концертом в полном г*вне сижу, потому что каждый день кто-то погибает…", — также добавил украинский исполнитель.

Публикация со страницы Владимира Дантеса
Обращение Владимира Дантеса к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Почему артист не на фронте

Не так давно телеведущая Маша Ефросинина взяла у Владимира Дантеса интервью. Во время общения украинский артист признался, почему он не присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, и объяснил, стыдно ли ему за то, что он не на фронте.

"Я не думаю об этом, честно. Потому что это путь в никуда — грызть себя за то, что я не с военными, почему я не с ними? Все эти мысли, насколько я мужчина... У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных, что должен делать все, что я делаю", — признался Владимир Дантес.

Напомним, что мы писали о том, что известный украинский певец Владимир Дантес снялся в новом фильме о браках.

Ранее мы рассказывали, что популярный артист Владимир Дантес вспомнил детство в Крыму.

Также мы сообщали, что певец и ведущий Владимир Дантес рассказал о своих родственниках в Израиле.

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