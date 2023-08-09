Надя Дорофеева показала съемки популярного шоу – украинцы захейтили

"Праздник посреди чумы": украинцы захейтили Надю Дорофееву за "Голос країни-13"
Украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась кадрами со съемок вокального шоу в Польше. Бывшая участница группы "Время и Стекло" рассказала о завершении съемок "Голос країни-13", и показала, как это происходило.
Кадры со съемок шоу "Голос країни-13" Надя Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram.
Публикация Нади Дорофеевой
Украинская певица показала фото и видео со съемок вокального проекта "Голос країни" и рассказала об их окончании. Она поблагодарила всю команду и своих новых коллег по вокальному шоу за атмосферу во время съемок и за поддержку.
"Съемки слепых прослушиваний завершены. Спасибо всей команде и новым тренерам за невероятную атмосферу и чувство поддержки. Европейский сезон @goloskrainy_official стартует уже в сентябре", — подписала кадры украинская певица.
Впрочем, среди пользователей сети начали распространяться разные мнения касательно нового сезона. Одни начали критиковать певицу, ее коллег и само шоу, другие стали писать хорошие слова в адрес Нади Дорофеевой и нового сезона шоу.
- Не покидает ощущение, что это праздник посреди чумы
- Цирк уехал, клоуны остались
- Интересно, какую волонтерскую миссию выполняют все эти мужчины в Польше, определенно, съемки этого шоу очень важны для страны, раз этим мужчинам можно выезжать, а другим — нет! Бесит!
- Уверена, что этот сезон будет невероятным, таким, как состав тренеров
- Болеем за команду DOROFEEVA и верим, что в этом году это будет что-то патриотическое и очень интересное
Что известно о новом сезоне шоу "Голос країни"?
Не так давно стартовал новый, 13-й сезон, вокального телепроекта "Голос країни", который на фоне полномасштабной войны в Украине пришлось снимать в Польше. Новыми тренерами шоу стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, участник группы KALUSH Orchestra КилимМэн и певец Артем Пивоваров.
На шоу вернулась и украинская певица Надя Дорофеева, которая уже участвовала в нем.
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