Надя Дорофеева показала съемки популярного шоу – украинцы захейтили

Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в презентации коллекции ELLE Ukraine. Фото: instagram.com/p/CvhfiTSs1G4/?img_index=4

Украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась кадрами со съемок вокального шоу в Польше. Бывшая участница группы "Время и Стекло" рассказала о завершении съемок "Голос країни-13", и показала, как это происходило.

Кадры со съемок шоу "Голос країни-13" Надя Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Публикация Нади Дорофеевой

Украинская певица показала фото и видео со съемок вокального проекта "Голос країни" и рассказала об их окончании. Она поблагодарила всю команду и своих новых коллег по вокальному шоу за атмосферу во время съемок и за поддержку.

"Съемки слепых прослушиваний завершены. Спасибо всей команде и новым тренерам за невероятную атмосферу и чувство поддержки. Европейский сезон @goloskrainy_official стартует уже в сентябре", — подписала кадры украинская певица.

Публикация украинской певицы Нади Дорофеевой со съемками шоу "Голос країни". Фото: скриншот из Instagram

Впрочем, среди пользователей сети начали распространяться разные мнения касательно нового сезона. Одни начали критиковать певицу, ее коллег и само шоу, другие стали писать хорошие слова в адрес Нади Дорофеевой и нового сезона шоу.

Не покидает ощущение, что это праздник посреди чумы

Цирк уехал, клоуны остались

Интересно, какую волонтерскую миссию выполняют все эти мужчины в Польше, определенно, съемки этого шоу очень важны для страны, раз этим мужчинам можно выезжать, а другим — нет! Бесит!

Уверена, что этот сезон будет невероятным, таким, как состав тренеров

Болеем за команду DOROFEEVA и верим, что в этом году это будет что-то патриотическое и очень интересное

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о новом сезоне шоу "Голос країни"?

Не так давно стартовал новый, 13-й сезон, вокального телепроекта "Голос країни", который на фоне полномасштабной войны в Украине пришлось снимать в Польше. Новыми тренерами шоу стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, участник группы KALUSH Orchestra КилимМэн и певец Артем Пивоваров.

На шоу вернулась и украинская певица Надя Дорофеева, которая уже участвовала в нем.

Публикация со страницы "goloskrainy_official". Фото: instagram.com/p/Cu6ux-lISY8/

Напомним, мы писали о том, что известный украинский артист Позитив признался, был ли он на свадебной вечеринке Нади Дорофеевой.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Надя Дорофеева призналась, что она не любит в своей жизни.

Также мы сообщали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева показала себя без макияжа.