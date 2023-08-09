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"Праздник посреди чумы": украинцы захейтили Надю Дорофееву за "Голос країни-13"

9 августа 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева показала съемки популярного шоу – украинцы захейтили
Бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в презентации коллекции ELLE Ukraine. Фото: instagram.com/p/CvhfiTSs1G4/?img_index=4
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась кадрами со съемок вокального шоу в Польше. Бывшая участница группы "Время и Стекло" рассказала о завершении съемок "Голос країни-13", и показала, как это происходило.

Кадры со съемок шоу "Голос країни-13" Надя Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram.

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Публикация Нади Дорофеевой

Украинская певица показала фото и видео со съемок вокального проекта "Голос країни" и рассказала об их окончании. Она поблагодарила всю команду и своих новых коллег по вокальному шоу за атмосферу во время съемок и за поддержку.

"Съемки слепых прослушиваний завершены. Спасибо всей команде и новым тренерам за невероятную атмосферу и чувство поддержки. Европейский сезон @goloskrainy_official стартует уже в сентябре", — подписала кадры украинская певица.

Публикация Нади Дорофеевой
Публикация украинской певицы Нади Дорофеевой со съемками шоу "Голос країни". Фото: скриншот из Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Впрочем, среди пользователей сети начали распространяться разные мнения касательно нового сезона. Одни начали критиковать певицу, ее коллег и само шоу, другие стали писать хорошие слова в адрес Нади Дорофеевой и нового сезона шоу.

  • Не покидает ощущение, что это праздник посреди чумы
  • Цирк уехал, клоуны остались
  • Интересно, какую волонтерскую миссию выполняют все эти мужчины в Польше, определенно, съемки этого шоу очень важны для страны, раз этим мужчинам можно выезжать, а другим — нет! Бесит!
  • Уверена, что этот сезон будет невероятным, таким, как состав тренеров
  • Болеем за команду DOROFEEVA и верим, что в этом году это будет что-то патриотическое и очень интересное
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой
Комментарии со страницы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о новом сезоне шоу "Голос країни"?

Не так давно стартовал новый, 13-й сезон, вокального телепроекта "Голос країни", который на фоне полномасштабной войны в Украине пришлось снимать в Польше. Новыми тренерами шоу стала солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, участник группы KALUSH Orchestra КилимМэн и певец Артем Пивоваров.

На шоу вернулась и украинская певица Надя Дорофеева, которая уже участвовала в нем.

Публикация со страницы "goloskrainy_official"
Публикация со страницы "goloskrainy_official". Фото: instagram.com/p/Cu6ux-lISY8/

Напомним, мы писали о том, что известный украинский артист Позитив признался, был ли он на свадебной вечеринке Нади Дорофеевой.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Надя Дорофеева призналась, что она не любит в своей жизни.

Также мы сообщали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева показала себя без макияжа.

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