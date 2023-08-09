Надя Дорофєєва показала зйомки популярного шоу – українці захейтили

Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва у презентації колекції ELLE Ukraine. Фото: instagram.com/p/CvhfiTSs1G4/?img_index=4

Українська співачка та тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва поділилася кадрами зі зйомок вокального шоу в Польщі. Колишня учасниця гурту "Время и Стекло" розповіла про завершення зйомок "Голос країни-13", та показала, як це відбувалося.

Кадри зі зйомок шоу "Голос країни-13" Надя Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Українська співачка показала фото і відео зі зйомок вокального проєкту "Голос країни" та розповіла про їхнє закінчення. Вона подякувала всій команді та своїм новим колегам по вокальному шоу за атмосферу під час зйомок та за підтримку.

"Зйомки сліпих прослуховувань завершено. Дякую всій команді і новим тренерам за неймовірну атмосферу і відчуття підтримки. Європейський сезон @goloskrainy_official стартує вже у вересні", — підписала кадри українська співачка.

Публікація української співачки Наді Дорофєєвої зі зйомками шоу "Голос країни". Фото: скриншот з Instagram

Втім, серед користувачів мережі почали поширюватися різні думки стосовно нового сезону. Одні почали критикувати співачку, її колег та саме шоу, а інші стали писати хороші слова на адресу Наді Дорофєєвої та нового сезону шоу.

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Цікаво, яку волонтерську місію виконують ці всі чоловіки в Польщі, певне, зйомки цього шоу дуже важливі для країни, раз цим чоловікам можна виїжджати, а іншим — ні! Бісить!

Впевнена, що цей сезон буде неймовірний, такий, як склад тренерів

Вболіваємо за команду DOROFEEVA та віримо, що цього року це буде щось патріотичне та дуже цікаве

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про новий сезон шоу "Голос країни"?

Не так давно стартував новий, 13-й сезон, вокального телепроєкту "Голос країни", який, на тлі повномасштабної війни в України, довелося знімати у Польщі. Новими тренерами шоу стала солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, учасник гурту KALUSH Orchestra КилимМен та співак Артем Пивоваров.

На шоу повернулася й українська співачка Надя Дорофєєва, яка вже брала участь у ньому.

Публікація зі сторінки "goloskrainy_official". Фото: instagram.com/p/Cu6ux-lISY8/

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