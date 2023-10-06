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Светлана Лобода опозорилась из-за нового стиля: что не так

6 октября 2023 16:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлану Лободу опозорили из-за неудачного стиля — публика не в восторге
Украинская певица Светлана Лобода на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась новыми кадрами на своей странице в соцсети. Популярная исполнительница показала видео, где ее можно увидеть в достаточно нетипичном для нее образе, в котором она танцует под одну из своих украиноязычных песен.

Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

На официальной странице украинской артистки появилось видео, где ее можно увидеть в темных джинсах, белых кроссовках, футболке, накидке и шляпе. Она танцует под одну из своих песен, написанную на украинским языке.

При этом на фоне можно увидеть аэродром, самолеты и взлетно-посадочную полосу. Но где именно артистка снимала это видео, она не указала.

"Так много вдохновения между небом и землей... А где вдохновляешься ты?" — поинтересовалась у людей Светлана Лобода.

Публикация со страницы Светланы Лободы
Публикация со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот с Instagram

Реакция фолловеров

Люди стали оставлять свои комментарии под новыми кадрами известной украинской певицы, где начали высказывать свое мнение по поводу них. Некоторые люди оставили негативные комментарии, но есть и те, кто написал позитивные слова в адрес певицы.

  • Это не ее стиль… И потом, петь на украинском языке не очень мелодично… Пусть тогда уже поет хотя бы на английском… А так ее поезд ушел… Ушел далеко… Далеко….
  • Вот что с ней произошло? Была такая певица, теперь вечно бродит, как ш*ромыга, по дорогам, стиль этот не ее, если Дорофеева всегда такая была, то Лобода что-то пытается из себя показать непонятное
  • Ты мое вдохновение, ты и твои видео под SPOGADY. Ты танцуешь, и я счастлива. Люблю тебя с каждым днем все сильнее. Любовь к тебе дарит крылья и радость. Будь счастлива, малышка
Комментарий со страницы Светланы Лободы
Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Светланы Лободы
Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Светланы Лободы
Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Светлана Лобода во время войны

В начале полномасштабной войны от певицы не было слышно ничего. Но потом она появилась в информационном пространстве и начала выступать за Украину. Более того, Светлана начала помогать восстанавливать родную страну после российских обстрелов.

К примеру, она приобщилась к восстановлению своего родного Ирпеня, который одним из первых пострадал от российской агрессии.

"Год со дня освобождения Ирпеня! Города моего детства и моего сердца. За этот год с доверенным фондом @dusha.fund нам удалось передать на восстановление Ирпеня более пяти миллионов гривен: три миллиона — восстановление детского сада, два миллиона — ремонт кровель, укрепление фасадов, установка крыш и отладка коммуникаций", — подписала Светлана Лобода свои фото.

Публикация со страницы Светланы Лободы
Публикация со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Светлана Лобода поделилась фрагментом российской песни.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода представила свой новый альбом.

Также мы сообщали о том, что известная исполнительница Светлана Лобода показала свои тренировки.

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