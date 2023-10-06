Светлану Лободу опозорили из-за неудачного стиля — публика не в восторге

Светлана Лобода опозорилась из-за нового стиля: что не так
Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась новыми кадрами на своей странице в соцсети. Популярная исполнительница показала видео, где ее можно увидеть в достаточно нетипичном для нее образе, в котором она танцует под одну из своих украиноязычных песен.
Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.
Публикация певицы
На официальной странице украинской артистки появилось видео, где ее можно увидеть в темных джинсах, белых кроссовках, футболке, накидке и шляпе. Она танцует под одну из своих песен, написанную на украинским языке.
При этом на фоне можно увидеть аэродром, самолеты и взлетно-посадочную полосу. Но где именно артистка снимала это видео, она не указала.
"Так много вдохновения между небом и землей... А где вдохновляешься ты?" — поинтересовалась у людей Светлана Лобода.
Реакция фолловеров
Люди стали оставлять свои комментарии под новыми кадрами известной украинской певицы, где начали высказывать свое мнение по поводу них. Некоторые люди оставили негативные комментарии, но есть и те, кто написал позитивные слова в адрес певицы.
- Это не ее стиль… И потом, петь на украинском языке не очень мелодично… Пусть тогда уже поет хотя бы на английском… А так ее поезд ушел… Ушел далеко… Далеко….
- Вот что с ней произошло? Была такая певица, теперь вечно бродит, как ш*ромыга, по дорогам, стиль этот не ее, если Дорофеева всегда такая была, то Лобода что-то пытается из себя показать непонятное
- Ты мое вдохновение, ты и твои видео под SPOGADY. Ты танцуешь, и я счастлива. Люблю тебя с каждым днем все сильнее. Любовь к тебе дарит крылья и радость. Будь счастлива, малышка
Светлана Лобода во время войны
В начале полномасштабной войны от певицы не было слышно ничего. Но потом она появилась в информационном пространстве и начала выступать за Украину. Более того, Светлана начала помогать восстанавливать родную страну после российских обстрелов.
К примеру, она приобщилась к восстановлению своего родного Ирпеня, который одним из первых пострадал от российской агрессии.
"Год со дня освобождения Ирпеня! Города моего детства и моего сердца. За этот год с доверенным фондом @dusha.fund нам удалось передать на восстановление Ирпеня более пяти миллионов гривен: три миллиона — восстановление детского сада, два миллиона — ремонт кровель, укрепление фасадов, установка крыш и отладка коммуникаций", — подписала Светлана Лобода свои фото.
Напомним, что мы писали о том, что украинская певица Светлана Лобода поделилась фрагментом российской песни.
Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода представила свой новый альбом.
Также мы сообщали о том, что известная исполнительница Светлана Лобода показала свои тренировки.