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"Всі "принади" напоказ": Світлану Лободу захейтили за надто відверте вбрання

8 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлана Лобода показала себе у пікантному вбранні – українці захейтили
Українська співачка Світлана Лобода під час свого виступу на SUPERSTAR SHOW. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та заслужена артистка України Світлана Лобода показала себе у дивному вбранні на сцені. Українська співачка, яка довгий час жила та будувала кар’єру в Росії, осоромилася через невдалий вигляд під час свого виступу.

Відповідними знімками Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно відбувся концерт української співачки у Ніцці, де вона співала свої хіти. Цей концерт отримав дуже велику увагу з боку публіки, адже на ньому вона показувала себе у не найкращому вигляді. Так, Світлана Лобода з українським прапором заспівала російською мовою.

Співачка одягла на виступ досить відкритий боді, який одразу ж привернув до себе увагу. Також Світлана Лобода одягла високі ботфорти чорного кольору. 

"Дар життя — це свобода жити його так, як ви обираєте", — підписала свої фотографії відома українська виконавиця Світлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Серед користувачів мережі з’явилися різні думки, які вони висловили стосовно зовнішнього вигляду та позиції співачки. 

  • Шкода, я вірила вам і відстоювала вашу щирість щодо вашої громадської позиції, але після виступу на мові вбивць українців, при цьому, накидкою у вигляді українського прапору — кощунство з вашого боку, вам на болота!
  • Найкраща співачка! Допомагаєте не словом, а ділом!
  • Багато добрих справ робите для нас, ось справжні наші співаки, не те, що інші..
  • Сором, неприємно дивитися, всі "принади" напоказ
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода зганьбилася на публіку через виступ російською. 

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Світлана Лобода показала рідкісні кадри подорожі Україною. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Світлана Лобода показала себе в образі Барбі на відпочинку.

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