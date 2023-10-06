Світлану Лободу зганьбили через невдалий стиль — публіка не в захваті

Українська співачка Світлана Лобода на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася новими кадрами на своїй сторінці в соцмережі. Популярна виконавиця показала відео, де її можна побачити у досить нетиповому для неї образі, у якому вона танцює під одну зі своїх україномовних пісень.

Відповідними кадрами Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

На офіційній сторінці української артистки з’явилося відео, де можна побачити її у темних джинсах, білих кросівках, футболці, накидці та шляпі. Вона танцює під одну зі своїх пісень, яку вона написала українською мовою.

При цьому, на фоні можна побачити аеродром, літаки і злітно-посадкову смугу. Але де саме артистка знімала це відео, вона не вказала.

"Так багато натхнення між небом і землею... А де надихаєшся ти?", — поцікавилася у людей Світлана Лобода.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Реакція фоловерів

Люди почали залишати свої коментарі під новими кадрами відомої української співачки, де почали висловлювати свою думку стосовно них. Деякі люди залишили негативні коментарі, але є й ті, хто написав позитивні слова на адресу співачки.

Це не її стиль… І потім співати українською мовою не дуже мелодійно… Нехай тоді вже співає хоча б англійською....А так її поїзд пішов… Пішов далеко… Далеко....

Ось що з нею сталося? Була така співачка, тепер вічно вештається, як ш*ромига, по дорогах, стиль цей не її, якщо Дорофєєва завжди така була, то Лобода щось намагається з себе показати незрозуміле

Ти моє натхнення, ти і твої відео під SPOGADY. Ти танцюєш, і я щаслива. Люблю тебе з кожним днем все сильніше. Любов до тебе дарує крила і радість. Будь щаслива, мала

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Світлана Лобода під час війни

На початку повномасштабної війни від співачки не було чутно зовсім нічого. Але згодом вона з’явилася в інформаційному просторі та почала виступати за Україну. Більш того, Світлана почала допомагати відбудовувати рідну країну після російських обстрілів.

Наприклад, вона долучилася до відбудовування свого рідного Ірпеню, який одним з перших постраждав від російської агресії.

"Рік з дня звільнення Ірпеня! Міста мого дитинства і мого серця. За цей рік з довіреним фондом @dusha.fund нам вдалося передати на відбудову Ірпеня більше п’яти мільйонів гривень: три мільйони — відновлення дитячого садочка, два мільйони — ремонт покрівель, укріплення фасадів, встановлення дахів та налагодження комунікацій", — підписала Світлана Лобода свої фото.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Світлана Лобода поділилася фрагментом російської пісні.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода презентувала свій новий альбом.

Також ми повідомляли про те, що відома виконавиця Світлана Лобода показала свої тренування.