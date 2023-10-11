Лобода снова перешла на русский язык — реакция украинцев не заставила ждать

Известная артистка Светлана Лобода на фотосессии. Фото: Instagram Светланы Лободы

Известная певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода поделилась новыми фотографиями. Популярная исполнительница отметила, что она в шоке от новостей, которые есть сегодня, и показала фотографии, которые она сделала на старый фотоаппарат.

Соответствующими снимками Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Публикация певицы

Популярная артистка призналась, как ее удивляют новости в последнее время, и рассказала о том, как она снова начала снимать на свой старый фотоаппарат. На фотографиях Светлана Лобода показала себя и, возможно, своих домашних любимцев.

Украинская певица Светлана Лобода. Фото: Instagram Светланы Лободы

Домашние животные Светланы Лободы. Фото: Instagram Светланы Лободы

К тому же стоит заметить, что написала об этом украинская певица на русском языке, хотя недавно она писала по-другому.

"Проснулась, почитала новости и оф*гела…. Нашла старую Leica. Начала снова снимать. Последнее фото — наше "сегодня"", — написала под своими фотографиями Светлана Лобода.

Публикация со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии фолловеров

Подписчики украинской артистки заметили язык, на котором она написала, поэтому в комментариях под ее публикацией появились недовольные слова по этому поводу. Люди стали просить ее выбрать страну, к которой она принадлежит, ведь совсем недавно она еще была в России

Света, а что же ты никак не выберешь, на какой стороне быть, все мечешься! Правильно сказала о тебе телеведущая….. Ты — Света Лобода!

И снова русский язык!!! Почему? Сделайте наконец-то выбор. Или он уже сделан? Тогда хватит притворства

Снова вернулась к русскому языку

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Жизнь в России и возвращение в Украину

Много лет назад украинская певица, которая родилась в Киеве, переехала в Россию и там строила успешную карьеру в шоу-бизнесе. Впрочем, недавно она вернулась в Украину и стала активно поддерживать ее. Светлана даже присоединилась к восстановлению домов, разрушенных российскими войсками.

Она показала видео, где одна семья, дом которой уничтожили россияне, смогла вернуться домой. На кадрах они благодарят певицу за восстановление их дома.

"Мы не можем помочь всем, но каждый из нас может помочь кому-то… История этой семьи меня очень растрогала и вдохновила... Они уехали, чтобы спастись, но вернулись туда, где живет их сердце. Им говорили "дом ремонту не подлежит", а они продолжали верить и искать помощи. Потому что это их земля, их дом, их будущее. И за это надо бороться", — отметила под видео Светлана Лобода.

Помощь семье в Киевской области от Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная певица Светлана Лобода проиграла суд автору своего известного хита.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Светлана Лобода представила новый альбом.

Также мы сообщали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода показала себя в дерзком образе.