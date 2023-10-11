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Світлана Лобода знову заговорила російською: українці обурені

11 жовтня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Лобода знову перейшла на російську мову — реакція українців не змусила чекати
Відома артистка Світлана Лобода на фотосесії. Фото: Instagram Світлани Лободи
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома співачка і заслужена артистка України Світлана Лобода поділилася новими фотографіями. Популярна виконавиця зазначила, що вона в шоці від новин, які є сьогодні, і показала фотографії, які вона зробила на старий фотоапарат.

Відповідними знімками Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація співачки

Популярна артистка зізналася, як її дивують новини останнім часом, і розповіла про те, як вона почала знову знімати на свій старий фотоапарат. На фотографіях Світлана Лобода показала себе та, ймовірно, своїх домашніх улюбленців.

Светлана Лобода
Українська співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram Світлани Лободи
Домашние животные Светланы Лободы
Домашні улюбленці Світлани Лободи. Фото: Instagram Світлани Лободи

До того ж, варто помітити, що написала про це українська співачка російською мовою, хоча нещодавно вона писала по-іншому.

"Прокинулася, почитала новини та оф*гела…. Знайшла стару Leica. Почала знову знімати. Останнє фото — наше "сьогодні"", — написала під своїми фотографіями Світлана Лобода.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи
Публікація зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі фоловерів

Підписники української артистки помітили мову, якою вона написала, тому в коментарях під її публікацією з’явилися невдоволені слова стосовно цього. Люди почали просити її обрати країну, до якої вона належить, адже зовсім нещодавно вона ще була в Росії

  • Света, а що ж ти ніяк не обереш, на якій стороні бути, все мечишся! Правильно сказала про тебе телеведуча ..... Ти — Света Лобода!
  • І знов російська мова!!! Чому? Зробіть нарешті вибір. Чи він вже зроблений? Тоді досить вдавання
  • Знову повернулася до російської мови
Коментар зі сторінки Світлани Лободи
Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Світлани Лободи
Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Світлани Лободи
Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Життя в Росії і повернення до України

Багато років тому українська співачка, яка народилася у Києві, переїхала до Росії і там будувала успішну кар’єру в шоу-бізнесі. Втім, нещодавно вона повернулася до України і почала її активно підтримувати. Світлана навіть долучилася до відбудовування будинків, які зруйнували російські війська.

Вона показала відео, де одна сім’я, будинок якої знищили росіяни, змогла повернутися додому. На кадрах вони дякують співачці за відбудову їхнього будинку.

"Ми не можемо допомогти всім, але кожен з нас може допомогти комусь… Історія цієї сім’ї мене дуже розчулила та надихнула... Вони виїхали, аби врятуватися, але повернулися туди, де живе їх серце. Їм казали "дім ремонту не підлягає", а вони продовжували вірити і шукати допомоги.. Бо це їх земля, їх дім, їх майбутнє. І за це треба боротися", — зазначила під відео Світлана Лобода.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи
Допомога сім'ї на Київщині від Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна співачка Світлана Лобода програла суд автору свого відомого хіта. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Світлана Лобода представила новий альбом. 

Також ми повідомляли про те, що відома українська співачка Світлана Лобода показала себе у зухвалому образі.

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