Тина Кароль показала, как она двигается – украинцы не оценили

Украинская певица Тина Кароль в студии звукозаписи. Фото: instagram.com/p/CtgrhSmLlob/?hl=ru

Известная украинская певица и народная артистка Украины Тина Кароль обратилась к своим поклонникам. Популярная исполнительница призвала слушать новую песню и показала, как она танцует в зале под свой новый трек.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Тины Кароль в социальной сети Instagram.

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Многие знают, что вокруг творчества украинской певицы был серьезный скандал. Дело в том, что клип на свою новую песню "МЕД/HONEY" Тина Кароль снимала с участием россиян, поэтому украинцы точно не обрадовались его выходу и начали критиковать ее.

Позже Тина Кароль удалила этот клип и пересняла его, а теперь она показала, как она танцует под него. Певица показала себя в длинных широких брюках, черном топе и на каблуках, двигаясь под трек под солнечными лучами, которые на нее падают.

"МЕД/HONEY Слушай на всех стриминговых платформах", — коротко подписала свой видеоролик Тина Кароль.

Пользователи сети, которые подписаны на украинскую певицу в Instagram, не смогли просто так пройти мимо ее нового видео. Поэтому под кадрами, где танцует Тина Кароль, начали появляться многочисленные комментарии с недовольными словами людей.

Сколько на нее смотрю, и вообще не вызывает эмоций

Что ни песня, полная д*рня… невозможно слушать… всегда на радио перематываю…

Она меня начала раздражать, как начала на других артистов грязь нести, хотя раньше слушала ее песни, такая высокомерная стала.

Вот, как хорошо, танцует, и все в стране прекрасно, радостно за Вас.

Таких, кто так выпендривается, на украинской эстраде нет.

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль показала себя в нежном образе.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль показала себя в откровенном платье.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Тина Кароль получила критику за неудачную мимику во время своего выступления.