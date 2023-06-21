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"Такая высокомерная стала": Тина Кароль начала не на шутку раздражать украинцев

21 июня 2023 11:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тина Кароль показала, как она двигается – украинцы не оценили
Украинская певица Тина Кароль в студии звукозаписи. Фото: instagram.com/p/CtgrhSmLlob/?hl=ru
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и народная артистка Украины Тина Кароль обратилась к своим поклонникам. Популярная исполнительница призвала слушать новую песню и показала, как она танцует в зале под свой новый трек.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Тины Кароль в социальной сети Instagram.

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Многие знают, что вокруг творчества украинской певицы был серьезный скандал. Дело в том, что клип на свою новую песню "МЕД/HONEY" Тина Кароль снимала с участием россиян, поэтому украинцы точно не обрадовались его выходу и начали критиковать ее.

Позже Тина Кароль удалила этот клип и пересняла его, а теперь она показала, как она танцует под него. Певица показала себя в длинных широких брюках, черном топе и на каблуках, двигаясь под трек под солнечными лучами, которые на нее падают.

"МЕД/HONEY Слушай на всех стриминговых платформах", — коротко подписала свой видеоролик Тина Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Пользователи сети, которые подписаны на украинскую певицу в Instagram, не смогли просто так пройти мимо ее нового видео. Поэтому под кадрами, где танцует Тина Кароль, начали появляться многочисленные комментарии с недовольными словами людей.

  • Сколько на нее смотрю, и вообще не вызывает эмоций
  • Что ни песня, полная д*рня… невозможно слушать… всегда на радио перематываю…
  • Она меня начала раздражать, как начала на других артистов грязь нести, хотя раньше слушала ее песни, такая высокомерная стала.
  • Вот, как хорошо, танцует, и все в стране прекрасно, радостно за Вас.
  • Таких, кто так выпендривается, на украинской эстраде нет.
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль показала себя в нежном образе.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль показала себя в откровенном платье.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Тина Кароль получила критику за неудачную мимику во время своего выступления.

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